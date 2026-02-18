Claudia Sheinbaum llamó a Ricardo Monreal a mantener la paciencia respecto a la reforma electoral que aún no ha sido presentada.

Desde su mañanera, la presidenta resaltó que no es necesario adelantarse cuando la reforma aún no ha sido llevada ante el Congreso de la Unión.

Sheinbaum pide a Monreal esperar a la presentación de la reforma electoral

Ricardo Monreal aseguró que la reforma electoral que presentará la presidenta tardará mucho en ser aprobada debido a que no se tienen acuerdos para lograr la mayoría calificada.

Ante dichas declaraciones, Claudia Sheinbaum resaltó el legislador debe de esperar a que la reforma electoral sea enviada al Congreso y le pidió no adelantarse.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma…no nos adelantemos”

Cabe señalar que la presidenta recibió el proyecto de reforma de la comisión electoral la noche del lunes 16 de febrero y no será enviada a ninguna cámara.

Ricardo Monreal ve difícil lograr acuerdos por reforma electoral

Ricardo Monreal aseguró que, aunque la reforma electoral va a ser apoyada por la bancada de Morena, lograr los acuerdos para su aprobación será difícil.

“Para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo” Ricardo Monreal

Luego de que la presidenta recibiera el proyecto de reforma, Ricardo Monreal señaló que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde “no son incondicionales”.

Hecho que se ve con las reservas que han expresado ante la posible eliminación de plurinominales, así como por la reducción al presupuesto de los partidos.