Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la reforma electoral avanzará a la discusión aunque aún no se logra la alianza con Partido Verde y Partido del Trabajo.

Sin que se haya asegurado el respaldo de los aliados de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma electoral será enviada para su análisis la próxima semana.

Ignacio Mier asegura que Morena avanzará en la reforma electoral con o sin aliados

El senador Ignacio Mier dijo a los medios que aún no se llega a un acuerdo con PT y Partido Verde para la propuesta de la reforma electoral; sin embargo, afirmó, Morena avanzará con la discusión.

Morena avanzará sin aliados si no hay acuerdo en reforma electoral, afirma Ignacio Mier (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ignacio Mier señaló que si no se llega a una alianza antes de que se envíe al Senado, se podría llegar a un acuerdo cuando la reforma electoral sea discutida en comisiones.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, reafirmó que aún no hay alianza y esperan que se tomen en cuenta sus propuestas dadas para la reforma electoral.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum adelantó que la reforma electoral se enviaría al Senado la próxima semana e insistió que la iniciativa abaratará los procesos electorales.