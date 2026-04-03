La lista de personas que aspiran a ocupar una consejería de las tres vacantes en el Instituto Nacional Electoral (INE) creció a 410, informó el Comité Técnico de Evaluación.

En un anuncio emitido el jueves 2 de abril de 2026, el organismo dio a conocer sobre la incorporación de 16 nuevos candidatos, en su mayoría jueces y magistrados de diversas entidades.

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INE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Estos perfiles buscan ser consejeros en el INE

Aunque el INE está conformado por 11 consejerías, en este momento el proceso en curso es para sustituir a 3 consejeros cuyo periodo termina próximamente.

En ese contexto, la Secretaría General le proporcionó al Comité Técnico de Evaluación los perfiles de 410 aspirantes, entre ellos:

  • Claudia Gabriela Villeda Mejía, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México
  • Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral del estado de Guerrero
  • María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral de Yucatán
  • Gisela Hernández Salgado, exjueza en el estado de Morelos

Además de:

  • Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial del Estado de México
  • Juan Edgar Mejía Martínez, secretario del tribunal del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México
  • Eduardo Hugo Ramírez Salazar, asesor del consejero del INE Uuc-Kib Espadas
  • María Santos Montoya Prieto, ex consejera electoral en Guanajuato

Otros candidatos son:

  • Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral en Chiapas
  • Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca
  • José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial
  • José Antonio González Flores, doctor en derecho constitucional

La lista incluye a:

  • Jesús Ancira Jiménez, director de asuntos laborales del INE
  • Roberto Ruz Sahrur, consejero electoral en Yucatán
  • Alejandro Zúñiga Avilés; exconcejal del PRI en la alcaldía Venustiano Carranza
  • Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera electoral en Jalisco