La lista de personas que aspiran a ocupar una consejería de las tres vacantes en el Instituto Nacional Electoral (INE) creció a 410, informó el Comité Técnico de Evaluación.
En un anuncio emitido el jueves 2 de abril de 2026, el organismo dio a conocer sobre la incorporación de 16 nuevos candidatos, en su mayoría jueces y magistrados de diversas entidades.
Estos perfiles buscan ser consejeros en el INE
Aunque el INE está conformado por 11 consejerías, en este momento el proceso en curso es para sustituir a 3 consejeros cuyo periodo termina próximamente.
En ese contexto, la Secretaría General le proporcionó al Comité Técnico de Evaluación los perfiles de 410 aspirantes, entre ellos:
- Claudia Gabriela Villeda Mejía, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México
- Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral del estado de Guerrero
- María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral de Yucatán
- Gisela Hernández Salgado, exjueza en el estado de Morelos
Además de:
- Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial del Estado de México
- Juan Edgar Mejía Martínez, secretario del tribunal del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México
- Eduardo Hugo Ramírez Salazar, asesor del consejero del INE Uuc-Kib Espadas
- María Santos Montoya Prieto, ex consejera electoral en Guanajuato
Otros candidatos son:
- Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral en Chiapas
- Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca
- José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial
- José Antonio González Flores, doctor en derecho constitucional
La lista incluye a:
- Jesús Ancira Jiménez, director de asuntos laborales del INE
- Roberto Ruz Sahrur, consejero electoral en Yucatán
- Alejandro Zúñiga Avilés; exconcejal del PRI en la alcaldía Venustiano Carranza
- Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera electoral en Jalisco