La lista de personas que aspiran a ocupar una consejería de las tres vacantes en el Instituto Nacional Electoral (INE) creció a 410, informó el Comité Técnico de Evaluación.

En un anuncio emitido el jueves 2 de abril de 2026, el organismo dio a conocer sobre la incorporación de 16 nuevos candidatos, en su mayoría jueces y magistrados de diversas entidades.

INE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Estos perfiles buscan ser consejeros en el INE

Aunque el INE está conformado por 11 consejerías, en este momento el proceso en curso es para sustituir a 3 consejeros cuyo periodo termina próximamente.

En ese contexto, la Secretaría General le proporcionó al Comité Técnico de Evaluación los perfiles de 410 aspirantes, entre ellos:

Claudia Gabriela Villeda Mejía, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México

Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral del estado de Guerrero

María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral de Yucatán

Gisela Hernández Salgado, exjueza en el estado de Morelos

Además de:

Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial del Estado de México

Juan Edgar Mejía Martínez, secretario del tribunal del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México

Eduardo Hugo Ramírez Salazar, asesor del consejero del INE Uuc-Kib Espadas

María Santos Montoya Prieto, ex consejera electoral en Guanajuato

Otros candidatos son:

Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral en Chiapas

Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca

José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial

José Antonio González Flores, doctor en derecho constitucional

La lista incluye a: