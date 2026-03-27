El Comité Técnico de Evaluación para revisar los perfiles de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fue conformado por 5 miembros.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados compartió que, en virtud de mantener la certeza, independencia y objetividad, se seleccionó a 5 perfiles para realizar la evaluación de los posibles consejeros.

Los expertos que evaluarán los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE son:

Marcela Elena Fernández Domínguez, 66 años; magistrada de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral Rubén de Jesús Lara Patrón, 47 años; ex magistrado de la Sala especializada del Tribunal Electoral Selene Cruz Alcalá, 40 años, magistrada representante del Gobierno Federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Irma Ramírez Cruz, 46 años; coordinadora de gestión técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE Miriam Rodríguez Armenta, ex asesora del INE

Marcela Elena Fernández Domínguez, la magistrada experta designada por la Cámara de Diputados

Marcela Elena Fernández Domínguez (INE)

Marcela Elena Fernández Domínguez, de 66 años de edad, es magistrada de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral.

La magistrada logró mantenerse en su cargo luego de las elecciones del Poder Judicial de 2025.

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con una maestría internacional sobre Justicia Constitucional y Derecho electoral por la Universidad Castilla la La Mancha, así como:

Master interdisciplinar en el Estudio y prevención de la Violencia de Género en la Universidad de Salamanca.

Se ha desempeñado en litigio constitucional, administrativo y fiscal; además cuenta con más de 30 años de experiencia en materia electoral

Rubén de Jesús Lara Patrón, exmagistrado experto designado por la cámara de Diputados

Rubén de Jesús Lara Patrón (Rubén Lara Patrón/ Facebook)

Rubén de Jesús Lara Patrón, de 47 años, es exmagistrado de la Sala especializada del Tribunal Electoral.

Tiene un doctorado en el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, además de su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así como una maestría en Derecho y un diplomado de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional. También cuenta con:

máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha

especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid, y en

especialidad en Derecho Público Europeo por la Universidad Complutense de Madrid.

Rubén de Jesús Lara Patrón ha colaborado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha ocupado los cargos de:

secretario auxiliar

secretario de estudio y cuenta

subsecretario general de acuerdos

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido secretario de estudio y cuenta en el Pleno y en la Primera y Segunda Sala, además de titular del Área de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Selene Cruz Alcalá, la magistrada experta designada por la Cámara de Diputados

Selene Cruz Alcalá (INE)

Selene Cruz Alcalá, de 40 años de edad, es magistrada representante del Gobierno Federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Tienen un doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid; una maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, así como una licenciatura en Derecho con mención honorífica por la UNAM.

Se ha de desempeñado principalmente en el sectior público, como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Asimismo, ha trabajado en:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

SCJN

Poder Judicial de la Federación

Irma Ramírez Cruz, la experta designada por la CNDH

Irma Ramírez Cruz (Irma Ramírez Cruz/ X)

Irma Ramírez Cruz, de 46 años, se desempeña como coordinadora de gestión técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE.

Tiene una licenciatura en Derecho y se ha desempeñado en distintas instituciones gubernamentales, así como del ámbito privado como:

Responsable de Proyecto en el Equipo Mujeres en Acción Solidaria

Jefa de departamento de Registro de Organizaciones en el Gobierno de Michoacán

Abogada y apoderada legal de afianzadoras en SCI Consultores S.A. de C.V.

Abogada y capacitadora para CEMIF A.C y EMAS A.C.

Jefa de atención a clientes de Hogares Unión S.A. de C.V.

Secretaria Administrativa de Control Escolar de la UMSNH

Miriam Rodríguez Armenta, la experta designada por la CNDH

Miriam Rodríguez Armenta (Especial)

Miriam Rodríguez Armenta, ex asesora del INE, es especialista en Sistema Político e Instituciones Públicas.

Cuenta con un doctorado en Humanidades-Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa; una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales y una licenciatura en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco.

Ha sido profesora de la licenciatura que cursó, así como coordinadora de Transparencia y Sapos PErsonales, así como titular de gestión de trabajo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México