Jesús Gallardo triunfa dentro y fuera de la cancha con la Selección Mexicana, y la muestra es que fue llamado como el jugador más guapo del Tri por un grupo de fans de Chequia, país que será rival del equipo azteca en el Mundial 2026.

Las calles de Chequia fueron el escenario en el que Jesús Gallardo fue elegido como el más guapo de la Selección Mexicana, dejando atrás a Santiago Giménez, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Armando González.

Lo llaman el más guapo de la Selección Mexicana (Captura de pantalla)

¿Por qué eligieron a Jesús Gallardo como el más guapo las fans de Chequia?

A través de un video en las redes sociales se hizo viral el momento en el que un comunicador se acercó a fans de Chequia para mostrarles las fotos de los seleccionados mexicanos con la petición de elegir al jugador más guapo.

Jesús Gallardo no tuvo rival en la encuesta, el jugador de la Selección Mexicana fue destacado por sus rasgos latinos, su tez morena, su sonrisa y sus facciones fuertes le daban una apariencia “muy varonil”.

“Tiene una sonrisa muy linda. Él es definitivamente el número uno” Fans de Chequia

La reacción de los fans mexicanos ante la elección de Gallardo como el más guapo del Tri

Con el video hecho tendencia en México, las reacciones de los fans no tardaron en llegar, que aplaudieron a Jesús Gallardo por ser elegido el más guapo de la Selección Mexicana.

El defensa de la Selección Mexicana fue reconocido con comentarios como: “Gallardios triunfando en Europa y nosotros ni en cuenta” y “Tiembla Brad Pitt, llegó Jesús Gallardo”.