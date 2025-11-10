El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla responsabilizó a Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto por la crisis en el estado Michoacán y respaldó el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ramírez Bedolla aseguró que el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum es diferente a los ex presidente del PRI y PAN y comentó que la misma presidenta le está dando seguimiento.

Crisis en Michoacán sería responsabilidad de Calderón y Peña Nieto, asegura Ramírez Bedolla

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla responsabilizó a los ex presidentes Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto por la crisis de violencia que se vive en Michoacán.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dijo que la guerra contra el narcotráfico de Calderón tuvo un “resultado negativo”, al igual que la estrategia de Peña Nieto.

Asimismo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el Plan Michoacán es distinto, pues muestra la sensibilidad de Claudia Sheinbaum, quien le estará dando seguimiento cada 15 días.

Cabe mencionar que el Plan Michoacán se da tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien presuntamente fue atacado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo, su cargo lo tomó su esposa Grecia Quiroz, quien fue propuesta por el Movimiento del Sombrero y ratificada por el Congreso de Michoacán.