Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció que se trabajará en un Polo de Desarrollo en Uruapan que tendrá inversiones de alrededor de 14 mil millones de pesos.

“Es un esfuerzo muy grande que la presidenta ha ordenado. Nuestra tarea es respaldar al Estado de Michoacán, facilitarle bienestar y acceso a inversión extranjera y nacional”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario Marcelo Ebrard dijo que Claudia Sheinbaum ha instruido acelerar el desarrollo económico de Michoacán por lo que se trabaja en la creación de dos polos regionales.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Mario Jasso)

Marcelo Ebrard anuncia Polo de Desarrollo en Uruapan y anticipa inversiones por más de 14 mil millones de pesos

Durante un encuentro con los medios, Marcelo Ebrard anunció que se trabaja en dos polos de desarrollo regional en el estado de Michoacán y uno de ellos se destinaría a Uruapan.

Marcelo Ebrard explicó que este Polo de Desarrollo en Uruapan busca fortalecer la producción y el valor agregado del sector agrícola con una inversión de más de 14 mil millones de pesos.

El secretario de Economía explicó que los recursos del Polo de Desarrollo en Uruapan vendrán tanto del sector público como del privado, por lo que ya se trabaja para atraer inversiones a la región.

Cabe mencionar que este anunció se da en el contexto del Plan Michoacán, que tiene el objetivo de atender la crisis de seguridad y violencia en el estado, principalmente en Uruapan.