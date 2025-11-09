El Plan de Michoacán en busca de la paz y la justicia en el estado, llevará a la Guardia Nacional a tener un total de más 10 mil elementos.

La crisis de seguridad que se vive en Michoacán ha llevado al gobierno de México a trabajar en conjunto para tener a la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea cuidando del estado.

Guardia Nacional tendrá más 10 mil elementos en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Sobre las acciones que el gobierno implementará por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se habló del Plan Paricutín que pondrá a más 10 mil elementos en las calles del Estado.

En conferencia de prensa del 9 de noviembre, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, habló sobre el número total de elementos de la Guardia Nacional que vigilarán Michoacán.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Trejo aclaró que esto se logrará con la intervención de las tres fuerzas de gobierno dispersados de la siguiente forma:

Locales: 4 mil 386 elementos (Ejército y Guardia Nacional)

Refuerzo: mil 980 elementos (Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea)

Operación contención: 4 mil 140 elementos ( Ejército y Guardia Nacional)

La operación contención se realizará para que no “no entren ni salgan” de Michoacán grupos criminales, trabajando en conjunto con:

Colima

Jalisco

Querétaro

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

Del total de los 10 mil 506 elementos, los de ‘Refuerzo’ y ‘Operación contención’ unirán labores en Michoacán a partir del 10 de noviembre.