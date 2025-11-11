Plan Michoacán inicia con 5 detenidos y decomiso de armas, reportan autoridades

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó el lunes 10 de noviembre de 2025 que, como parte de los primeros resultados del Plan Michoacán, se logró la detención de 5 personas y el decomiso de armas.

Autoridades señalaron que estas acciones del Plan Michoacán se llevaron a cabo en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

Autoridades federales dieron a conocer este día los primeros resultados de la aplicación del Plan Michoacán, en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo.

Según el informe presentado, durante operativos terrestres realizados entre el 6 y el 9 de noviembre de 2025, en dichos puntos se logró:

5 personas detenidas (dos menores de edad entre ellas)

20 armas de fuego (5 armas largas, ametralladoras y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas)

3 granadas

1 lanzagranadas

129 cargadores

5 mil 918 cartuchos

330 kilos de droga sintética

52 kilos de material explosivo

equito táctico

7 vehículos (uno en estado de abandono)

3 motocicletas

Autoridades federales señalaron que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para continuar llevando a cabo operativos terrestres en todo el estado de Michoacán.

De esta forma refrendaron el compromiso del gobierno de México para llevar paz y justicia a toda las familias michoacanas.