Los Rayados de Monterrey ya analizan lo que será el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y con Matías Almeyda al frente del equipo, buscan reforzar al equipo con el portero mexicano, Carlos Acevedo.

Y es que luego de un decepcionante Clausura 2026, los Rayados tienen como prioridad reforzar el arco regiomontano, por lo que tras el Mundial 2026, Carlos Acevedo se uniría al plantel del futbol mexicano.

Rayados busca romper el mercado de fichajes con Carlos Acevedo

Luego del arribo de Matías Almeyda a Rayados, comenzaron a seguir las dudas sobre qué jugadores buscará fichar el ex DT de Chivas para el mercado de fichajes de verano.

De acuerdo con 365 Scores, Rayados ya descartó el fichaje del portero Andrés Sánchez para enfocarse totalmente en el de Carlos Acevedo, quien actualmente juega para Santos Laguna y apunta a ser uno de los porteros del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

La fuente señala que la directiva regiomontana se decantaría por el portero mexicano para que sea su arquero titular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Carlos Acevedo es opción para Rayados tras el Mundial 2026. (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cuánto le costaría a Rayados fichar a Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo actualmente tiene contrato con Santos Laguna hasta el año 2027 y su pase está valuado en 2.8 millones de dólares.

Con el club lagunero, Carlos Acevedo suma 241 partidos 358 goles en contra y ha mantenido la portería en cero por 58 partidos.