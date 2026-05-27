Te presentamos la agenda de conciertos en CDMX en junio 2026. Acá las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México contará con estos shows en vivo durante el mes junio:

  • Pulp, 2 de junio en Palacio de los Deportes
  • Pomme, 3 de junio en el Teatro Metropólitan
  • Los Pericos, 3 de junio en Foro Puebla
  • Little Jesus, 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Monsta X, 4 de junio en el Auditorio Nacional
  • Daniella Spalla y Esteman, 4 y 19 de junio en La Maraka
  • Metronomy, 4 y 5 de junio en el Teatro Metropólitan
  • Pandora y Flans, 5 de junio en el Auditorio Nacional
  • Raymix, 5 de junio en La Maraka
  • ND KOBI, 5 de junio en Foro Puebla
  • Matisse, 6 de junio en el Auditorio Nacional
  • Milo J, 6 de junio en el Palacio de los Deportes
  • Te Vi en un Planetario, 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Te Growlers, 6 de junio en el Teatro Metropólitan
  • TK From Ling Tosite Sigure, 6 y 7 de junio en Foro Puebla
  • Rawayana, 7 de junio en el Palacio de los Deportes
  • Beatriz Adriana, 7 de junio en La Maraka
  • México Vibra: 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional
  • Honne,8 de junio en el Teatro Metropólitan
  • Bôa; 10 de junio en el Teatro Metropólitan
  • Vico C, 10 de junio en Arena CDMX
  • Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan
  • L’Impératrice, 11 de junio en el Campo Marte
  • Keinemusik, 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Finde, 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan
  • Cristian Castro, 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional
  • Carlos Vives y Silvestre Dangond, 16 de junio en el Estadio GNP Seguros
  • Julieta Venegas, 17 de junio en Auditorio Nacional
  • The Rose, 17 de junio en Arena CDMX
  • Jorge Celedón, 18 de junio en Arena CDMX
  • Rush, 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes
  • Ovy on the Drums y Westcol, 18 de junio en el Pepsi Center
  • Aranza, 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Jesse y Joy, 19 de junio en el Auditorio Nacional
  • Gloria Trevi, 20 de junio en el Auditorio Nacional
  • Zayn Malik, 20 de junio en Estadio GNP Seguros
  • La Castañeda y La Santa Sabina, 20 de junio en La Maraka
  • Millonario, 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Jorge Muñiz, 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Los Tigres del Norte, 27 de junio en el Estadio GNP Seguros
  • Asian Kung Fu Generation, 28 de junio en el Pepsi Center WTC

Conciertos en CDMX junio 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Auditorio Nacional:

  • Monsta X: 4 de junio
  • Pandora y Flans: 5 de junio
  • Matisse: 6 de junio
  • México Vibra: 9 y 10 de junio
  • Cristian Castro: 15 y 16 de junio
  • Julieta Venegas: 17 de junio
  • Jesse y Joy: 19 de junio
  • Gloria Trevi: 20 de junio
Monsta X
Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

  • Little Jesus: 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Te Vi en un Planetario: 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Finde: 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Aranza: 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Millonario: 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Jorge Muñiz: 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
Little Jesus, banda
Little Jesus, banda (Little Jesus / Facebook)

Conciertos en CDMX junio 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para junio de 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Pulp: 2 de junio en Palacio de los Deportes
  • Milo J: 6 de junio en el Palacio de los Deportes
  • Rawayana: 7 de junio en el Palacio de los Deportes
  • Rush: 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes
Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
Rawayana (Rawayana / Facebook)

Conciertos en CDMX junio 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para junio de 2026 en Estadio GNP Seguros son los siguientes:

  • Carlos Vives y Silvestre Dangond: 16 de junio
  • Zayn Malik: 20 de junio
  • Los Tigres del Norte: 27 de junio
Zayn Malik
Zayn Malik (@zayn / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para junio de 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • I Hate Models: 5 de junio
  • Ovy on the Drums y Westcol: 18 de junio
  • Asian Kung Fu Generation: 28 de junio
Westcol
Westcol (Instagram/@westcol)

Conciertos en CDMX junio 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para junio de 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

  • Pomme: 3 de junio
  • Metronomy: 4 y 5 de junio
  • Te Growlers: 6 de junio
  • Honne: 8 de junio
  • Bôa: 10 de junio
  • Iseo & Dodosound: 12 de junio
Metronomy
Metronomy (Especial)

Conciertos en CDMX junio 2026: La Maraka

Los conciertos para junio de 2026 en La Maraka son estos:

  • Raymix: 5 de junio
  • Daniella Spalla y Esteman: 4 y 19 de junio
  • Beatriz Adriana: 7 de junio
  • La Castañeda y La Santa Sabina: 20 de junio
Esteman & Daniella Spalla
Esteman & Daniella Spalla (Instagram/@estemanmusic)

Conciertos en CDMX junio 2026: Arena CDMX

Los conciertos para junio de 2026 en Arena CDMX son estos:

  • Vico C: 10 de junio
  • The Rose: 17 de junio
  • Jorge Celedón: 18 de junio
The Rose
The Rose (@official_therose / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Foro Puebla

Los conciertos para junio de 2026 en Foro Puebla son estos:

  • Los Pericos: 3 de junio
  • ND KOBI: 5 de junio
  • TK FROM LING TOSITE SIGURE: 6 y 7 de junio
Los Pericos en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto
Los Pericos (Los Pericos )

Conciertos en CDMX junio 2026: Campo Marte

La agenda de conciertos para junio de 2026 en Campo Marte:

  • L’Impératrice: 11 de junio en el Campo Marte
L'Impératrice en México: Precio de los boletos, fecha de preventa Citibanamex y cuándo es su concierto en 2025
L'Impératrice (L'Impératrice )