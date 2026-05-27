Te presentamos la agenda de conciertos en CDMX en junio 2026. Acá las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México contará con estos shows en vivo durante el mes junio:

Pulp, 2 de junio en Palacio de los Deportes

Pomme, 3 de junio en el Teatro Metropólitan

Los Pericos, 3 de junio en Foro Puebla

Little Jesus, 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Monsta X, 4 de junio en el Auditorio Nacional

Daniella Spalla y Esteman, 4 y 19 de junio en La Maraka

Metronomy, 4 y 5 de junio en el Teatro Metropólitan

Pandora y Flans, 5 de junio en el Auditorio Nacional

Raymix, 5 de junio en La Maraka

ND KOBI, 5 de junio en Foro Puebla

Matisse, 6 de junio en el Auditorio Nacional

Milo J, 6 de junio en el Palacio de los Deportes

Te Vi en un Planetario, 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Te Growlers, 6 de junio en el Teatro Metropólitan

TK From Ling Tosite Sigure, 6 y 7 de junio en Foro Puebla

Rawayana, 7 de junio en el Palacio de los Deportes

Beatriz Adriana, 7 de junio en La Maraka

México Vibra: 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional

Honne,8 de junio en el Teatro Metropólitan

Bôa; 10 de junio en el Teatro Metropólitan

Vico C, 10 de junio en Arena CDMX

Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan

L’Impératrice, 11 de junio en el Campo Marte

Keinemusik, 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Finde, 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan

Cristian Castro, 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional

Carlos Vives y Silvestre Dangond, 16 de junio en el Estadio GNP Seguros

Julieta Venegas, 17 de junio en Auditorio Nacional

The Rose, 17 de junio en Arena CDMX

Jorge Celedón, 18 de junio en Arena CDMX

Rush, 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes

Ovy on the Drums y Westcol, 18 de junio en el Pepsi Center

Aranza, 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Jesse y Joy, 19 de junio en el Auditorio Nacional

Gloria Trevi, 20 de junio en el Auditorio Nacional

Zayn Malik, 20 de junio en Estadio GNP Seguros

La Castañeda y La Santa Sabina, 20 de junio en La Maraka

Millonario, 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Jorge Muñiz, 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Los Tigres del Norte, 27 de junio en el Estadio GNP Seguros

Asian Kung Fu Generation, 28 de junio en el Pepsi Center WTC

Conciertos en CDMX junio 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Auditorio Nacional:

Monsta X: 4 de junio

Pandora y Flans: 5 de junio

Matisse: 6 de junio

México Vibra: 9 y 10 de junio

Cristian Castro: 15 y 16 de junio

Julieta Venegas: 17 de junio

Jesse y Joy: 19 de junio

Gloria Trevi: 20 de junio

Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

Little Jesus: 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Te Vi en un Planetario: 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Finde: 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Aranza: 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Millonario: 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Jorge Muñiz: 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Little Jesus, banda (Little Jesus / Facebook)

Conciertos en CDMX junio 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para junio de 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Pulp: 2 de junio en Palacio de los Deportes

Milo J: 6 de junio en el Palacio de los Deportes

Rawayana: 7 de junio en el Palacio de los Deportes

Rush: 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes

Rawayana (Rawayana / Facebook)

Conciertos en CDMX junio 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para junio de 2026 en Estadio GNP Seguros son los siguientes:

Carlos Vives y Silvestre Dangond: 16 de junio

Zayn Malik: 20 de junio

Los Tigres del Norte: 27 de junio

Zayn Malik (@zayn / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para junio de 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

I Hate Models: 5 de junio

Ovy on the Drums y Westcol: 18 de junio

Asian Kung Fu Generation: 28 de junio

Westcol (Instagram/@westcol)

Conciertos en CDMX junio 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para junio de 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

Pomme: 3 de junio

Metronomy: 4 y 5 de junio

Te Growlers: 6 de junio

Honne: 8 de junio

Bôa: 10 de junio

Iseo & Dodosound: 12 de junio

Metronomy (Especial)

Conciertos en CDMX junio 2026: La Maraka

Los conciertos para junio de 2026 en La Maraka son estos:

Raymix: 5 de junio

Daniella Spalla y Esteman: 4 y 19 de junio

Beatriz Adriana: 7 de junio

La Castañeda y La Santa Sabina: 20 de junio

Esteman & Daniella Spalla (Instagram/@estemanmusic)

Conciertos en CDMX junio 2026: Arena CDMX

Los conciertos para junio de 2026 en Arena CDMX son estos:

Vico C: 10 de junio

The Rose: 17 de junio

Jorge Celedón: 18 de junio

The Rose (@official_therose / Instagram)

Conciertos en CDMX junio 2026: Foro Puebla

Los conciertos para junio de 2026 en Foro Puebla son estos:

Los Pericos: 3 de junio

ND KOBI: 5 de junio

TK FROM LING TOSITE SIGURE: 6 y 7 de junio

Los Pericos (Los Pericos )

Conciertos en CDMX junio 2026: Campo Marte

La agenda de conciertos para junio de 2026 en Campo Marte:

L’Impératrice: 11 de junio en el Campo Marte