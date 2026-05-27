Te presentamos la agenda de conciertos en CDMX en junio 2026. Acá las fechas, artistas y sedes.
La Ciudad de México contará con estos shows en vivo durante el mes junio:
- Pulp, 2 de junio en Palacio de los Deportes
- Pomme, 3 de junio en el Teatro Metropólitan
- Los Pericos, 3 de junio en Foro Puebla
- Little Jesus, 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Monsta X, 4 de junio en el Auditorio Nacional
- Daniella Spalla y Esteman, 4 y 19 de junio en La Maraka
- Metronomy, 4 y 5 de junio en el Teatro Metropólitan
- Pandora y Flans, 5 de junio en el Auditorio Nacional
- Raymix, 5 de junio en La Maraka
- ND KOBI, 5 de junio en Foro Puebla
- Matisse, 6 de junio en el Auditorio Nacional
- Milo J, 6 de junio en el Palacio de los Deportes
- Te Vi en un Planetario, 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Te Growlers, 6 de junio en el Teatro Metropólitan
- TK From Ling Tosite Sigure, 6 y 7 de junio en Foro Puebla
- Rawayana, 7 de junio en el Palacio de los Deportes
- Beatriz Adriana, 7 de junio en La Maraka
- México Vibra: 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional
- Honne,8 de junio en el Teatro Metropólitan
- Bôa; 10 de junio en el Teatro Metropólitan
- Vico C, 10 de junio en Arena CDMX
- Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan
- L’Impératrice, 11 de junio en el Campo Marte
- Keinemusik, 11 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez
- Finde, 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Iseo & Dodosound, 12 de junio en el Teatro Metropólitan
- Cristian Castro, 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional
- Carlos Vives y Silvestre Dangond, 16 de junio en el Estadio GNP Seguros
- Julieta Venegas, 17 de junio en Auditorio Nacional
- The Rose, 17 de junio en Arena CDMX
- Jorge Celedón, 18 de junio en Arena CDMX
- Rush, 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes
- Ovy on the Drums y Westcol, 18 de junio en el Pepsi Center
- Aranza, 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Jesse y Joy, 19 de junio en el Auditorio Nacional
- Gloria Trevi, 20 de junio en el Auditorio Nacional
- Zayn Malik, 20 de junio en Estadio GNP Seguros
- La Castañeda y La Santa Sabina, 20 de junio en La Maraka
- Millonario, 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz, 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Los Tigres del Norte, 27 de junio en el Estadio GNP Seguros
- Asian Kung Fu Generation, 28 de junio en el Pepsi Center WTC
Conciertos en CDMX junio 2026: Auditorio Nacional
Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Auditorio Nacional:
- Monsta X: 4 de junio
- Pandora y Flans: 5 de junio
- Matisse: 6 de junio
- México Vibra: 9 y 10 de junio
- Cristian Castro: 15 y 16 de junio
- Julieta Venegas: 17 de junio
- Jesse y Joy: 19 de junio
- Gloria Trevi: 20 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Lunario del Auditorio Nacional
Estos son los conciertos para junio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:
- Little Jesus: 3, 4, 5, 7 y 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Te Vi en un Planetario: 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Finde: 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Aranza: 19 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Millonario: 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz: 27 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional
Conciertos en CDMX junio 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para junio de 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Pulp: 2 de junio en Palacio de los Deportes
- Milo J: 6 de junio en el Palacio de los Deportes
- Rawayana: 7 de junio en el Palacio de los Deportes
- Rush: 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes
Conciertos en CDMX junio 2026: Estadio GNP Seguros
Los conciertos para junio de 2026 en Estadio GNP Seguros son los siguientes:
- Carlos Vives y Silvestre Dangond: 16 de junio
- Zayn Malik: 20 de junio
- Los Tigres del Norte: 27 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para junio de 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- I Hate Models: 5 de junio
- Ovy on the Drums y Westcol: 18 de junio
- Asian Kung Fu Generation: 28 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Teatro Metropólitan
Los conciertos para junio de 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:
- Pomme: 3 de junio
- Metronomy: 4 y 5 de junio
- Te Growlers: 6 de junio
- Honne: 8 de junio
- Bôa: 10 de junio
- Iseo & Dodosound: 12 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: La Maraka
Los conciertos para junio de 2026 en La Maraka son estos:
- Raymix: 5 de junio
- Daniella Spalla y Esteman: 4 y 19 de junio
- Beatriz Adriana: 7 de junio
- La Castañeda y La Santa Sabina: 20 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Arena CDMX
Los conciertos para junio de 2026 en Arena CDMX son estos:
- Vico C: 10 de junio
- The Rose: 17 de junio
- Jorge Celedón: 18 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Foro Puebla
Los conciertos para junio de 2026 en Foro Puebla son estos:
- Los Pericos: 3 de junio
- ND KOBI: 5 de junio
- TK FROM LING TOSITE SIGURE: 6 y 7 de junio
Conciertos en CDMX junio 2026: Campo Marte
La agenda de conciertos para junio de 2026 en Campo Marte:
- L’Impératrice: 11 de junio en el Campo Marte