El ex presidente Felipe Calderón dijo en un foro internacional sobre América Latina que el modelo del crimen organizado ha evolucionado, por lo que su verdadero negocio es la extorsión.

Durante un foro internacional de ABECEB, Felipe Calderón habló del crimen organizado en México y dijo que la inseguridad y el narcotráfico son resultado de la “captura del Estado”.

Felipe Calderón, ex presidente de México. (@FelipeCalderonH)

Felipe Calderón afirmó que la mayor amenaza que enfrenta América Latina es el crimen organizado, cuyo verdadero negocio es la extorsión y señaló que esta puede darse en varios niveles.

El ex presidente Felipe Calderón argumentó que la extorsión dependerá del nivel de captura del Estado que el crimen organizado posea y puede ser una captura parcial o completa.

Captura parcial: Crimen organizado opera en negocios ilegales como la prostitución, narcotráfico, piratería y migración, por lo que las víctimas no pueden denunciar la protección por extorsión ya que operan en la ilegalidad

Captura completa: Si el negocio del crimen organizado avanza y captura el Estado completo, entonces nadie puede pedir la protección, pues los criminales estarían dentro del mismo Estado

Felipe Calderón dijo que las consecuencias de la extorsión y la falta de protección estatal pueden ser mortales y puso de ejemplo la situación que viven los limoneros de Michoacán.