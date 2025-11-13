El diputado y exgobernador, Leonel Godoy, respondió a las críticas de la oposición referente al Plan Michoacán y justificó los recursos extra del presupuesto.

“La oposición está diciendo que no se agregará ningún centavo, eso es falso”. Leonel Godoy, diputado de Morena

El Plan Michoacán, tal como se explicó en su presentación, tiene diferentes ejes enfocados no sólo en la seguridad, también en el desarrollo económico con inversiones de más de 14 mil millones de pesos.

Leonel Godoy, diputado de Morena (Leonel Godoy vía Instagram)

Plan Michoacán: Leonel Godoy responde a críticas de la oposición sobre recursos

Medios cuestionaron a Leonel Godoy sobre el Plan Michoacán, el cual consideró que es una solución para ayudar al problema de fondo en el estado, además de señalar que contrario a lo que dice la oposición, sí tendrá recursos extra.

Leonel Godoy justificó dichos recursos que modificarán el presupuesto para cada área del Plan Michoacán; por ejemplo, la infraestructura recibirá 57 mil millones de pesos y el campo también tendrá apoyo adicional.

Asimismo, Leonel Godoy explicó de dónde provendrán dichos recursos, que corresponderán de las mismas áreas pero a nivel nacional, aunque no se dejará de lado el combate contra la impunidad, con la investigación de diversos casos.

Explicó a su vez que el Plan Michoacán actual difiere mucho del que se vio con Felipe Calderón, ya que nunca se vio que hubiera recursos para infraestructura, salud o educación.