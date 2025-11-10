Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente, mostró sus dudas respecto al Plan Michoacán anunciado por el gobierno federal el pasado 9 de noviembre.

De acuerdo con el diputado miembro del Movimiento del Sombrero, iniciado por Carlos Manzo, en la entidad han sido “engañado muchas veces”, por lo que le preocupa que efectivamente sea aplicado.

“Quisiera esperarme a los resultados” Carlos Bautista Tafolla

“Yo no confío en las palabras”: Carlos Bautista Tafolla teme que Plan Michoacán sea solo para apagar fuego

El diputado Carlos Tafolla señaló que, tras la presentación del Plan Michoacán, le preocupa que este no se aplique y sea una estrategia para “tratar de apagar el fuego”.

“De que sea un plan a que sea efectivo, hay que ver…que se aplique, que no sea tratar de apagar el fuego, que realmente sí se lleve a cabo, esa es mi preocupación” Carlos Bautista Tafolla

Asimismo, reiteró que él “no confía en las palabras” porque en Michoacán han sido engañados muchas veces por las autoridades federales, por lo que prefiere esperar a ver los resultados del plan para la seguridad del estado.

“Yo no confío en las palabras porque hemos sido engañados muchas veces, quisiera esperarme a los resultados” Carlos Bautista Tafolla

A pesar de ello, señaló que no les queda nada más que confiar en las nuevas medidas, como ciudadanos, como agricultores y como funcionarios públicos.

“Lo único que nos queda, confiar y trabajar. Confiar y trabajar y nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo” Carlos Bautista Tafolla

Carlos Bautista Tafolla confirma supuestas amenazas; Grecia Quiroz también aparece en las listas

Por otra parte, Carlos Bautista Tafolla conformó que se encuentra en las listas donde supuestamente se le amenaza de muerte, junto con otros compañeros del Movimiento del Sombrero.

Sin embargo, señaló que no las toma mucho en cuenta porque le parece “muy tonto” que un cártel se dedique a lanzar amenazas constantes contra los funcionarios locales.

“Hay varias listas en las que en las que salgo yo, pero yo no quisiera dejarme guiar por eso, por porque pues se me haría muy tonto que un cártel eh pues no nos esté este amenace y amenace, ¿no? Pero también pues es la misma línea que afectó a o que se supone que afectó a Carlos” Carlos Bautista Tafolla

Asimismo, compartió que Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, también aparece en algunas de estas listas de supuestas amenazas.