Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al cuestionar si “mintió” sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Cuando un embajador miente, si es que mintió, no sólo le miente al gobierno de México, le miente también a quien representa. Por eso es relevante, porque nosotros queremos saber... quién mintió, y si mintió el Embajador de Estados Unidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia del 7 de julio de 2026, recordó que Ken Salazar aseguró que ninguna agencia estadounidense participó en la operación, aunque el FBI se ha atribuido el operativo con la exhibición de la avioneta utilizada.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, de confirmarse la participación de agentes del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, se trataría de una violación a la soberanía mexicana y a tratados internacionales.

Sheinbaum reitera que busca saber si Ken Salazar mintió al gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que ya se investiga por vías oficiales si Ken Salazar mintió al gobierno de México.

De acuerdo con la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pedirá información sobre la avioneta al FBI, así como su supuesta participación en el operativo en el que El Mayo Zambada fue detenido.

Asimismo, resaltó la importancia de saber si el embajador Ken Salazar mintió porque, de haberlo hecho, no sólo lo hizo al gobierno de México, sino a quien representa.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, es importante saber quién mintió pues la participación de una agencia estadounidense en territorio mexicano, “estaría violando tratados internacionales” y a la Constitución mexicana.

“La primera pregunta es ¿quién miente, quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador y segundo, de participar una agencia de los Estados Unidos, estaría violando tratado internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, la presidenta resaltó que, de acuerdo con reportes periodísticos, Ken Salazar habría admitido en su libro que mintió y sí humo participación del FBI.

Sheinbaum cuestiona quién acuerda con la delincuencia organizada por caso El Mayo Zambada

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que este caso también abre el cuestionamiento sobre quiénes son quienes acuerdan con los grupos de la delincuencia organizada.

Claudia Sheinbaum recordó que, a partir de la detención de El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán, se recibió a miembros de la familia de éste último tras la llegada de la avioneta en la que se habría entregado.

“La otra pregunta relevante es… A partir de la detención de un miembro del Cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos como la llegada de su familia, la misma llegada de este avión., se hace esta pregunta, ¿quién acuerda con miembro de la delincuencia organizada? porque nosotros no” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta resaltó que recientemente se supo que el avión en el que llegaron los miembros del grupo delictivo está expuesto “en una feria donde el FBI se atribuye el operativo”.

Asimismo, reiteró que es relevante conocer esta información “porque es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral y segundo, porque no se puede decir una cosa y después otra al gobierno de México”