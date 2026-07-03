A dos años de la detención de El Mayo Zambada, mítico líder del Cártel de Sinaloa, nuevas imágenes de su captura en territorio estadounidense han comenzado a circular en redes sociales.

En ambas fotos se aprecia el momento en el que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, fueron detenidos el 25 de julio de 2024 al descender de un avión en Nuevo México.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada (Luis Chaparro)

Las nuevas imágenes de la detención de El Mayo en Estados Unidos

Fue el periodista Luis Chaparro quien compartió dos nuevas imágenes que muestran a los líderes narcotraficantes descendiendo de la aeronave que los trasladó de México a Estados Unidos.

En una de las imágenes, se mira a El Mayo Zambada usando camisa azul y descendiendo con dificultad de la aeronave, mientras tres hombres vestidos de civiles y un uniformado lo ayudan a bajar para posteriormente arrestarlo.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada (Luis Chaparro)

En otra de las fotografías, aparece el hijo de “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente engañó a “El Mayo” para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, esposado y vistiendo una camiseta negra.

Según el periodista, el operativo para detener a El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fue planeado y ejecutado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El Mayo Zambada tras ser detenido en Estados Unidos (especial)

Así fue modificado el avión en el que viajaba El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López

El medio Pie de Nota recorrió el avión en el que viajaba El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López rumbo a Estados Unidos el 25 de julio, día en el que ambos fueron detenidos.

Según pudo constatar el medio, se trataba de un Beechcraft King Air de 1976 profundamente alterado para evadir cualquier tipo de rastreo y operar con identidad falsa.

En su interior llevaba el número de serie BB‑1137, pero en realidad era BB‑191. El avión de los años setenta era operado originalmente en Colombia y presentaba modificaciones en la cola para evitar se detectado.