Rosa Icela Rodríguez afirmó que “alguien mintió” respecto a la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que un reportaje revelara una versión distinta a la información oficial recibida por México en 2024.

“Las versiones son contradictorias, alguien mintió” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante la mañanera del 7 de julio de 2026, la secretaria de Gobernación advirtió que, de confirmarse la intervención de agentes de Estados Unidos en territorio nacional sin autorización, se configuraría una violación a la soberanía y a diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Exponen contradicciones en la captura de El Mayo Zambada

Durante la mañanera del martes 7 de julio de 2026, el Gobierno de México expuso la información que recibió de autoridades de Estados Unidos sobre la captura de El Mayo Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Rosa Icela Rodríguez contrastó esos datos con revelaciones periodísticas que apuntan a una presunta intervención de agentes del FBI.

Rodríguez recordó que, cuando ocurrió la captura de El Mayo Zambada en julio de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país no había participado en la operación, versión que ahora ha sido puesta en duda.

Rosa Icela Rodríguez advierte posible violación a la soberanía por captura de El Mayo Zambada

La secretaria de Gobernación advirtió que, si se confirma que agentes del FBI participaron en la operación e incluso actuaron en territorio mexicano sin informar ni contar con la autorización del Gobierno de México, se configuraría una violación a la soberanía nacional.

De acuerdo con la funcionaria, esa actuación también podría vulnerar diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos:

Carta de las Naciones Unidas.

Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Seguridad Nacional.

“De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Añadió que cualquier intervención de ese tipo constituiría una grave afectación a la soberanía de México.

Rosa Icela Rodríguez rechaza pactos del Gobierno con el crimen organizado

En otro momento de la conferencia, Rosa Icela Rodríguez rechazó que el Gobierno de México mantenga acuerdos con organizaciones criminales, luego de las nuevas revelaciones sobre la captura de El Mayo Zambada, quien posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses.

La secretaria también negó cualquier vínculo entre el gobierno federal y el crimen organizado, al tiempo que defendió las acciones de seguridad encabezadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el estado de Sinaloa.