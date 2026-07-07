En los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a sufrir desde los once pasos al fallar un penalti al minuto 21 frente a Egipto, cuando el portero Mostafa Shobeir detuvo su disparo a la esquina inferior derecha.

Con ello, los africanos mantuvieron la ventaja provisional de 1-0 gracias al gol de Yasser Ibrahim.

Este es el segundo penalti fallado por Messi en el Mundial 2026, tras errar uno contra Austria, acumulando ya cuatro penales fallados en Mundiales.

Segundo penalti fallado por Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi ya había fallado una penalti durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria el 22 de junio.

Con este fallo frente a los africanos, Messi acumula cuatro penales errados en la historia de los Mundiales (sin contar tandas de definición).

Messi ha lanzado 8 penaltis en sus más de 2 mil minutos en los Mundiales.

Lionel Messi falló el penalti que le daría su gol 17 en Mundiales (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Argentina sufre con Egipto en el Mundial 2026

Tras un inicio complicado, Argentina se fue abajo en el marcador con Egipto en un primer tiempo sufrido para Lionel Messi y compañía.

Egipto sin miedo al partido, le está dando mucha pelea a la selección de Argentina.

Lionel Messi deja atrás los rumores sobre su vida personal y busca el pase de Argentina a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Argentina no luce bien de cara a la recta final del Mundial 2026

Cabe recordar que Argentina tuvo que ir a los tiempos extras para eliminar a Cabo Verde en la pasada ronda del Mundial 2026.

Ante potencias como España y Francia que lucen solidas, Argentina sigue perdiendo fuerza de cara a un posible campeonato en el Mundial 2026.