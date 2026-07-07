El Gobierno de México presentó este 7 de julio de 2026 una cronología oficial sobre la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, con el objetivo de esclarecer las inconsistencias en la información proporcionada por Estados Unidos.

El repaso incluyó desde la detención de Ovidio Guzmán en 2023 hasta la exhibición reciente de la avioneta por parte del FBI, lo que reavivó dudas sobre su participación en el operativo.

México reiteró que no fue informado por parte del FBI ni participó en la captura, advirtiendo posible violación a la soberanía nacional.

Cronología del caso de Ismael “El Mayo” Zambada

Con base en la cronología presentada por el Gobierno de México en la conferencia matutina del 7 de julio de 2026, los principales acontecimientos en el caso del Mayo Zambada son los siguientes:

5 de enero de 2023

Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa es detenido en Jesús María Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional

15 de septiembre de 2023

Ovidio Guzmán es extraditado por el Gobierno de Estados Unidos de México

25 de julio del 2024

La embajada de Estados Unidos informa, del cambio de medica cautelar de Ovidio Guzmán sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición; ese mismo día arriba una aeronave con Joaquín Guzmán e Ismael Zambada a Santa Teresa, Nuevo México, donde son detenidos por autoridades estadounidenses.



El Gobierno de México afirma que no fue informado ni participó en el operativo.

31 de julio de 2024

El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención

9 de agosto de 2024

El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegura que no hubo participación de personal estadounidense dentro de territorio mexicano y que la captura fue resultado de un conflicto entre grupos criminales.

9 de mayo de 2025

Son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio Guzmán

2 de julio de 2026

Un reportaje en el medio Pie de Nota, informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada (Luis Chaparro)

Gobierno de México insiste en aclarar el operativo que llevó a la captura de El Mayo Zambada

De acuerdo con la cronología que presentó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, el gobierno mexicano reiteró que no participó en el operativo que terminó con la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

También recordó que, en distintos momentos, las versiones sobre la participación de agencias de Estados Unidos han cambiado, mientras que el propio capo sostuvo en una carta difundida por su defensa que fue engañado y trasladado contra su voluntad.

Las autoridades mexicanas señalaron además que la reciente exhibición, por parte del FBI, de la aeronave utilizada en el traslado del Mayo Zambada reavivó las dudas sobre el nivel de involucramiento de las agencias estadounidenses.

Por ello, el Gobierno anunció que solicitará información formal para esclarecer si existió una intervención directa que vulnerara la soberanía nacional en el caso de Ismael “Mayo” Zambada.

La presentación ocurre mientras el caso vuelve a cobrar relevancia internacional, pues también trascendió que Ismael “El Mayo” Zambada aceptó una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos para evitar ser enviado a una prisión de máxima seguridad, en un proceso judicial que continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas entre ambos países.