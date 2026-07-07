Citlalli Hernández se solidarizó con Kylian Mbappé tras recibir ataques de odio, racismo y xenofobia de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido entre Francia vs Paraguay del Mundial 2026.

En su publicación en redes sociales, Citlali Hernández denunció los comentarios racistas en contra de Kylian Mbappé y, al mismo tiempo aseguro que existen ataques de odio y discriminación orquestados por medios digitales financiados por Ricardo Salinas Pliego.

Citlali Hernández sale en defensa de Kylian Mbappé tras insultos racistas de Celeste Amarilla; acusa de "pasquines digitales" a Ricardo Salinas Pliego (@CitlaHM / X )

Citlalli Hernández condena pasquines digitales que promueven odio y racismo contra Mbappé

En un mensaje en redes sociales, Citlali Hernández defendió a Kylian Mbappé de los ataques racistas y xenófobos de Celeste Amarilla tras el partido de Francia vs Paraguay en donde el país latinoamericano quedó eliminado del Mundial 2026.

La dirigente morenista expresó su solidaridad con el futbolista Kylian Mbappé y rechazó tajantemente cualquier forma de racismo tras los ataques que recibió el futbolista francés por parte de la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla.

“El odio y la discriminación jamás podrán disfrazarse de ‘verdad’ ni de ‘honestidad’” Citlali Hernández

Asimismo, Hernández también defendió los proyectos de nación populares que promueven la pluralidad y el respeto, contrastándolos con la división y el odio que, según ella, solo ofrecen a ultraderecha internacional, que buscan normalizar la mentira y la desinformación como herramientas políticas.

La exsecretaria general de Morena apuntó directamente contra “pasquines digitales” que, a su juicio, operan con financiamiento de Ricardo Salinas Pliego y sectores conservadores internacionales para atacar la transformación que vive México y desestabilizar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que la militante de Morena reiteró su compromiso con causas justas y llamó a rechazar cualquier expresión de racismo como el que ocurrió con Mbappé, alineándose con la defensa de los derechos humanos que caracteriza al movimiento guinda.