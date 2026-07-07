El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una participación discreta en la Etapa 4 del Tour de Francia 2026, donde finalizó en el puesto 34, cediendo cuatro lugares en la clasificación general.

La jornada fue ganada por Mads Pedersen, mientras que Torstein Traeen se convirtió en el nuevo líder de la competencia.

Tras este resultado, Isaac Del Toro se ubica en el octavo lugar general y buscará mantenerse en la pelea durante la Etapa 5, un recorrido llano de 158.3 km entre Lannemezan y Pau.

Isaac Del Toro se mantuvo en el pelotón durante la Etapa 4 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 4 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 4 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro retrocedió algunos lugares.

Torstein Traeen Sean Quinn Mathias Vacek Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Ramses Debruyne Remco Evenepoel Isaac del Toro Juan Ayuso Paul Seixas

Perfil y recorrido de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 5 este miércoles 8 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 5 del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.

Se trata de una etapa llana, ideal para la primera gran batalla entre los velocistas del pelotón.