Marcelo Ebrard rompió el silencio y respondió a los rumores sobre una posible renuncia a su titularidad en la Secretaría de Economía.

Esto luego de que el columnista y empresario Manuel Díaz manifestara la existencia de un rumor que apunta a una presunta renuncia de Marcelo Ebrard el próximo miércoles 8 de julio de 2026 en medio de las mesas de trabajo por el T-MEC.

“Les adelanto que en radio pasillo el rumor de que el miércoles después de la comparecencia de Marcelo Ebrard este presentara su renuncia”. Manuel Díaz

Marcelo Ebrard rompe el silencio sobre los rumores de su renuncia a Economía (Captura / X)

¿Marcelo Ebrard renuncia a la Secretaría de Economía? Esto dijo el funcionario

A través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard se pronunció tras los rumores que señalan presentará su renuncia a la Secretaría de Economía.

El secretario indicó que tuvo “muchas consultas” sobre lo que hará el miércoles 8 de julio, por lo que decidió compartir su agenda de trabajo.

Ebrard aseguró que este martes 7 de julio viajará a Washington D.C. con motivo de continuar con los preparativos para llevar a cabo la siguiente tanda de conversaciones por la revisión del T-MEC.

En este sentido, el miércoles 8 de julio afirmó representará a los intereses de México ante el grupo de representantes de los Estados Unidos.

“He tenido muchas consultas sobre mis actividades para el próximo miércoles 8 de Julio.Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del TMEC, miércoles estaré representando los intereses de México por allá”. Marcelo Ebrard

Con este mensaje, Ebrard indicó que continuará en funciones al frente de la Secretaría de Economía, rechazando de momento los rumores que señalan renunciará a su cargo.

De acuerdo con Manuel Díaz, el secretario sería relevado en el gabinete federal por alguien que tenga la confianza de los Estados Unidos tras confirmarse que el T-MEC no fue renovado hasta 2042.