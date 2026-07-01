Sandy Fernandez, aspirante a alcaldesa de Yautepec, Morelos, sufrió un ataque armado mientras convivía con vecinos la noche del 30 de junio y veían el partido México vs Ecuador.

En el que aparentemente fue un ataque directo, murió su esposo Miguel Tijera y hubo un saldo total de 3 muertos y 9 heridos. Te contamos más de quién es Sandy Fernández:

¿Quién es Sandy Fernández?

¿Qué edad tiene Sandy Fernández?

¿Quién es el esposo de Sandy Fernández?

¿Qué signo zodiacal es Sandy Fernández?

¿Cuántos hijos tiene Sandy Fernández?

¿Qué estudió Sandy Fernández?

¿En qué ha trabajado Sandy Fernández?

¿Quién es Sandy Fernández?

Sandy Fernández es una política local del municipio de Yautepec, parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aspira a ser la primera alcaldesa de su municipio pues dijo que las mujeres se encargan de educar a los hijos, del hogar, pero también pueden organizarse y estar al frente de la ciudadania.

¿Quién es Sandy Fernández? Aspirante de Morena a alcaldía de Yautepec (FB: Sandy Fernández )

¿Qué edad tiene Sandy Fernández?

Se desconoce la edad exacta de Sandy Fernandez.

¿Quién es el esposo de Sandy Fernández?

Miguel Tijera, otro político local de Morena en Yautepec, fue el esposo de Sandy Fernandez, asesinado la noche del 30 de junio durante la transmisión del partido México vs Ecuador.

¿Qué signo zodiacal es Sandy Fernández?

Esa dato es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Sandy Fernández?

No se conocen públicamente detalles familiares de Sandy Fernandez y Miguel

Tijera.

¿Qué estudió Sandy Fernández?

No existen registros académicos públicos de Sandy Fernández pero podría haber estudiado Derecho o alguna carrera similar debido a que ha realizado trabajos como auxiliar jurídico.

¿En qué ha trabajado Sandy Fernández?

Sandy Fernandez actualmente es secretaría particular del diputado federal de Morena Agustín Alonso y cuenta con 12 años de trabajo en el municipio de Yautepec.

Ante ello, ha asegurado que conoce las problemáticas del municipio por colonias y ampliaciones.

Aseguró que el municipio de Yautepec ha sido transformado por “los Agustines” y se espera que la siguiente contienda en las elecciones 2027 sea entre mujeres.