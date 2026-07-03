Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir, conocido como “Oufa”, es un portero egipcio que se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol africano.

Nacido en Guiza en 2000, es hijo de Ahmed Shobair, histórico arquero de Egipto.

Formado en Al Ahly, debutó en el primer equipo en 2019 y ha ganado múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Champions de África 2023/24, donde logró nueve vallas invictas consecutivas.

En el Mundial 2026, fue elegido titular por Hossam Hassan, desplazando al veterano Mohamed El Shenawy.

Mostafa Shobeir, portero de Egipto (@oufashobeir1 / Instagram )

¿Quién es Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir, conocido popularmente como “Oufa”, nació el 15 de mayo de 2000 (aunque algunas bases de datos deportivas registran de manera alternativa el 17 de marzo) en Guiza, Egipto.

Es un futbolista profesional egipcio que juega como portero para el club Al Ahly de la Premier League de Egipto y para la selección nacional de Egipto.

Debido a sus actuaciones, especialmente en un partido contra España en Barcelona donde fue figura, se ha reportado que el Valencia CF de España ha seguido sus pasos como posible refuerzo.

Hasta el inicio del Mundial de 2026, registraba aproximadamente 13 partidos internacionales con la selección mayor.

Mostafa Shobeir es un portero de segunda generación, es hijo de Ahmed Shobair, una leyenda del arco en Egipto.

Que también jugó toda su carrera en el Al Ahly, representó a los “Faraones” en el Mundial de Italia 1990 y llegó a ser vicepresidente de la Asociación Egipcia de Futbol.

¿Cuántos años tiene Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Shobeir tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

No hay información pública sobre si Mostafa Shobeir se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Shobeir es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Shobeir no tiene hijos.

Mostafa Shobeir, portero de Egipto (@oufashobeir1 / Instagram )

¿Qué estudió Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Shobeir combinó su carrera deportiva con sus estudios universitarios en la Facultad de Transporte Internacional y Logística de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo (AASTMT), una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Egipto.

¿En qué trabajó Mostafa Shobeir, portero de Egipto?

Mostafa Shobeir se formó en las categorías inferiores del Al Ahly y se integró al primer equipo en 2019. Su contrato actual se extiende hasta junio de 2027.

Se consolidó internacionalmente durante la Champions de África 2023/24, donde el Al Ahly se coronó campeón y él estableció un récord de nueve vallas invictas consecutivas.

En su carrera con el Al Ahly ha ganado múltiples títulos, incluyendo la Premier League de Egipto (2019-20, 2022-23, 2023-24), la Copa de Egipto, la Supercopa de Egipto y tres títulos de la Liga de Campeones de la CAF.

Además, fue incluido en el Equipo de la Temporada 2023-24 de la liga egipcia.

Mostafa Shobeir ha pasado por las selecciones juveniles de Egipto (U17, U20, U23) antes de debutar con la selección mayor en 2024.

Fue elegido por el seleccionador Hossam Hassan como el portero titular para el Mundial de 2026, ocupando el puesto del veterano Mohamed El Shenawy.