Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ordenó un análisis del reportaje de Pie de Nota y el periodista Luis Chaparro, sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024.

“Vamos a revisar, ayer vimos el reportaje de… Pie de Nota… pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión… ya la siguiente semana hablamos de este tema…” Claudia Sheinbaum

El reportaje publicado el 2 de julio, se va a analizar por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México y del Gabinete de Seguridad, reveló la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 3 de julio.

Las fotos en las que se dio a conocer la llegada de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, son las primeras publicadas a dos años del suceso.

Sheinbaum evita confirmar participación del FBI en traslado de El Mayo

Claudia Sheinbaum evitó confirmar la participación del FBI en la captura de El Mayo Zambada.

La presidenta dijo que va a analizar el tema y que comentará la siguiente semana sin especificar qué día.

Revelan las primeras imágenes de la llegada de El Mayo a Estados Unidos

Las fotos de la llegada de El Mayo a Estados Unidos, que revelarían la participación del FBI, se dieron a conocer por la donación del avión a un museo.

Se trata de una aeronave Beechcraft King Air, la cual estuvo oculta casi daños tras preguntas sobre el tipo de aeronave usada y su piloto.

El avión fue donado al War Eagles Air Museum, el cual expone aviones de guerra en el condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México.

La donación se hizo porque los números de serie fueron alterados y por ello ya no podrá ser utilizada en Estados Unidos.

Tras aplazos, se espera que el 20 de julio de 2026 se dicte sentencia a Ismael El Mayo Zambada por el juez federal Brian Cogan.