Roberto Velasco confirmó que México solicitará explicaciones a Estados Unidos sobre la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

“Ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó [War Eagles Air Museum] en El Paso, Texas”. Roberto Velasco, titular de la SRE.

Tras las contradicciones expuestas en la conferencia del 7 de julio de 2026, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que se pedirá “mayor información” a la embajada estadounidense en México, encabezada por Ronald Johnson.

El gobierno mexicano advierte que, de confirmarse la intervención de agentes del FBI en la captura de El Mayo Zambada, se trataría de una violación a la soberanía nacional.

SRE pide aclarar si FBI participó en el caso de El Mayo Zambada

Tras la cronología de los hechos en el caso de El Mayo Zambada realizada en la conferencia del pueblo de hoy 7 de julio de 2026, Roberto Velasco informó que la SRE también accionará para pedir explicaciones a Estados Unidos sobre el suceso.

Ante estas contradicciones expuestas por el gobierno federal, Roberto Velasco dijo que se pediría “mayor información” sobre este hecho ocurrido en 2024 por la captura del líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, explicó que el caso de El Mayo Zambada ya se abordó con la embajada de Estados Unidos en México, representada por Ronald Johnson, asegurando que ya les han dado información.

“Ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó [War Eagles Air Museum] en El Paso, Texas”, dijo Roberto Velasco.

Aunque no dio fecha para hacer pública la información que Estados Unidos le proporcionará, argumentó que será Claudia Sheinbaum quien dé la orden de compartir los datos.

Los hechos acontecen debido a que en el museo War Eagles Air Museum exhiben el avión en el que El Mayo Zambada fue trasladado para, supuestamente, verse con Joaquín Guzmán López, bajo engaños.

Sin embargo, esta reunión terminó con la captura de El Mayo Zambada en El Paso, Texas, tras una trampa del hijo de El Chapo Guzmán.

Esta exhibición del avión en Estados Unidos es bajo el argumento de los aviones de guerra que el FBI ha usado para operativos, lo que para México se traduce en que se violó la soberanía nacional porque el gobierno de Joe Biden habría operado toda la captura de El Mayo Zambada desde territorio mexicano.