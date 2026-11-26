La alcaldía Milpa Alta vivió horas de tensión e incertidumbre tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad que dio pie a versiones sobre la posible detención de José Alfredo Olascoaga Hurtado, “El Fresa”, presunto líder de La Nueva Familia Michoacana.

Mientras reportes de Inteligencia Naval vinculaban la movilización con un objetivo de alto perfil para México y Estados Unidos, autoridades también llevaron a cabo un operativo relacionado con un intento de desalojo en Milpa Alta.

La combinación de ambas versiones generó confusión entre los habitantes de Milpa Alta, quienes respondieron con bloqueos, barricadas y protestas para exigir información clara sobre lo ocurrido.

¿Detuvieron a “El Fresa”? Esto se sabe del líder de La Nueva Familia Michoacana

La incertidumbre y la confusión se apoderaron de la alcaldía Milpa Alta tras una intensa jornada de movilizaciones de las fuerzas de seguridad.

Fuentes de Inteligencia Naval reportaron la posible detención de José Alfredo Olascoaga Hurtado, conocido como “El Fresa”, señalado como uno de los principales líderes de La Nueva Familia Michoacana en conjunto con su hermano Johnny, “El Pez”.

Ambos capos han permanecido durante años como prófugos de la justicia, enfrentando cargos en Estados Unidos por narcotráfico, extorsión y actos de violencia.

Sin embargo, los hechos ocurridos en el territorio de Milpa Alta generaron fuertes contradicciones sobre el verdadero objetivo de las autoridades.

Vecinos de Milpa Alta levantaron barricadas y cerraron calles

Durante la madrugada, vecinos de Milpa Alta levantaron barricadas, cerraron calles y tocaron las campanas del Santuario Diocesano de la Asunción de María para alertar a la comunidad ante el arribo de las fuerzas policiales.

En la zona se desplegaron más de 70 patrullas con elementos pertrechados en equipo antimotín, e incluso reportes locales señalaron un contingente de más de 1,500 policías.

Mientras trascendía la versión sobre la captura del presunto líder de la Nueva Familia Michoacana, la actuación de los uniformados derivó en una intervención de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para ejecutar un desalojo en un predio de la Avenida México Sur.

La férrea resistencia de la comunidad agraria impidió la acción, obligando a las autoridades a retirarse y suspender la diligencia al no existir condiciones de seguridad.

La indignación comunitaria derivó en duras críticas hacia las autoridades.

Una habitante del predio denunció presuntas irregularidades al manifestar: “Han habido bastantes anomalías durante el proceso, fraude, jueces coludidos”.

En ese mismo sentido, ante el imponente cerco policial, otro poblador cuestionó públicamente el trasfondo del operativo al preguntar: “¿Qué intereses hay? ¿Por qué tanta fuerza y saña? Lo vemos así”.

La enorme discrepancia entre un desalojo administrativo y un despliegue de miles de efectivos mantiene el caso en la sospecha.

Mientras los habitantes deMilpa Alta exigen una solución legal apegada a derecho, la duda persiste sobre si “El Fresa” continúa prófugo o si la movilización encubrió un intento por aprehenderlo.