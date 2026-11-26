Mariano Osorio emitió un mensaje expresando su solidaridad hacia Ximena Santaolalla, luego de que la escritora denunció que sufrió abusos sexuales durante nueve años por parte de su expadrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.

Quiero expresar mi profundo respeto y mi más sincera, más sentida solidaridad a Ximena y a todas las personas que han vivido cualquier forma de violencia o abuso sexual. Mariano Osorio

Sin embargo, sostuvo que las acusaciones corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez y afirmó que no le corresponde emitir juicios sobre los hechos.

Mariano Osorio enfatizó que Aguirre Gómez ya no forma parte de la directiva de Grupo Radio Centro y que su propio compromiso continúa enfocado en mantener los valores y la congruencia que han caracterizado su trayectoria en la radiodifusora.

Mariano Osorio se solidariza con Ximena Santaolalla y respalda a Grupo Radio Centro

Mariano Osorio, director de la estación Joya 93.7, abordó la denuncia planteada por Ximena Santaolalla en contra de Francisco Aguirre Gómez.

Expresó su respeto y profunda solidaridad hacia Ximena Santaolalla y hacia todas las personas sobrevivientes de abuso sexual.

Sé que detrás de cada una de esas historias hay un dolor que no se mide solamente en los hechos, sino o todos los años de silencio, en esa vergüenza que, como ha dicho ella, no le corresponde, en el peso de cargar algo que no nunca debió cargar y en la dificultad enorme de decidirse a hablar, especialmente cuando se trata de abusos referidos por ella en su infancia. Mariano Osorio

Destacó el inmenso valor y el costo personal que implica romper años de silencio para denunciar agresiones ocurridas en la infancia.

Por eso quiero reconocer la fuerza que implica romper ese silencio y decidir contar públicamente una historia tan dolorosa. Ese paso tiene un costo personal altísimo y merece ser atendido con respeto y con sensibilidad. Mi solidaridad sincera, honesta a Ximena. Mariano Osorio

Asimismo, Mariano Osorio respaldó la posición oficial de Grupo Radio Centro y sostuvo que las acusaciones corresponden estrictamente al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez.

Como se ha dado a conocer en un comunicado oficial de la compañía, él no ocupa hoy ningún cargo directivo y tendrá que atender de manera personalísima los señalamientos que hay su persona. Mariano Osorio

Precisó que el empresario renunció a la directiva de la empresa el 18 de noviembre anterior y que debe hacer frente a los señalamientos de forma “personalísima”.

Los señalamientos referidos corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, quien renunció a la presidencia del Consejo de Administración el 18 de noviembre pasado. Mariano Osorio

Grupo Radio Centro (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Mariano Osorio afirma que no le corresponde emitir juicios contra Francisco Aguirre Gómez

Mariano Osorio afirmó que no le corresponde a él emitir juicios sobre los hechos específicos denunciados contra Francisco Aguirre Gómez, argumentando también que no cuenta con elementos o información adicional.

No me corresponde a mí emitir juicios sobre los hechos específicos. Mariano Osorio

Reafirmó su compromiso de 32 años de trayectoria y sostuvo que los valores institucionales de respeto, integridad y dignidad se mantienen innegociables e intactos en la emisora.

Como director de Joya 93.7 y como comunicador que durante muchos años he hablado de respeto, de dignidad, de integridad, de cuidado de las personas, reafirmo una vez más esta mañana que esos valores siguen siendo el centro de lo que hacemos aquí en Joya 937, que son innegociables, no cambian. Mariano Osorio

Mariano Osorio (Tomada de video)

Mariano Osorio aseguró que seguirá respetando los mismos valores y continuará siendo congruente con el público y con quienes trabajan en la estación.