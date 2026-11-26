El Toluca FC despidió a Antonio “El Turco” Mohamed como su Director Técnico con un homenaje en el estadio Nemesio Diez.

Esto en el marco del partido de ida de los cuartos de final del la liguilla Apertura 2026 frente al Atlas, el cual los Diablos Rojos jugaron como locales.

Toluca despide a Antonio Mohamed con homenaje en el Nemesio Diez (El Parlante / FB)

Toluca dice adiós a Antonio Mohamed con emotivo mensaje en el Nemesio Diez

Momentos antes del silbatazo inicial, la directiva del Toluca rindió un homenaje de despedida a Antonio Mohamed, en lo que podría ser su último juego en la cancha del Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos desplegaron una pancarta en la tribuna alta del estadio y las pantallas principales del inmueble mostraron el mensaje “Te vas de nuestra cancha, te quedas en nuestro corazón”.

Todo ello con imágenes que representan los seis trofeos ganados por el El Turco Mohamed en dos años de estar al frente del banquillo escarlata.

Toluca despide a Antonio Mohamed con homenaje en el Nemesio Diez (El Parlante / FB)

Este reconocimiento masivo responde al cierre de una era dorada para la institución, donde conquistaron un bicampeonato de liga, así como otros títulos internacionales.

Ante la proyección del mensaje, la afición del Toluca estalló en ovaciones, chiflidos y cánticos para agradecer el trabajo de uno de los entrenadores más laureados en la historia del club y del fútbol mexicano.

De igual forma, Antonio Mohamed se sumó a la foto oficial del equipo junto a todos los jugadores, dando muestra del agradecimiento por acompañarlo durante estos dos años.