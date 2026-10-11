Zoé Robledo respondió a las protestas de trabajadores del IMSS, al afirmar que están en su derecho de expresar su desacuerdo con el aumento salarial de 6.8.

“En estos días ha habido manifestaciones de trabajadores activos y jubilados. Los respetamos, son parte del IMSS” Zoé Robledo, titular del IMSS

El titular del IMSS también expresó su respeto por la convocatoria del SNTSS, en la que el próximo 14 de octubre se debatirá el aumento del 2.9% al salario tabular y del 3.9% en prestaciones.

Aunque también hizo un llamado a que trabajadores del IMSS realicen sus protestas con respeto y sin afectar a otros, reiteró que las demandas relacionadas con la operación del Instituto deben escucharse y atenderse.

Zoé Robledo destaca esfuerzos y operatividad del IMSS

En su mensaje, Zoé Robledo también destacó al IMSS por ser la institución de seguridad social más importante de América Latina, con servicios que incluyen sus propios médicos y médicas, así como:

Clínicas propias

Servicios de guardería

Gestión de pensiones

Dispersión de incapacidades

Agregó que en los últimos años se ha atendido a más personas que nunca, pues solo de 2019 a la fecha los trabajadores asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones de personas.

En cuanto a los adultos mayores, destacó que 7 de cada 10 reciben atención en el IMSS, motivo por el cual, desde 2019, se han incorporado 109 mil nuevos trabajadores, incluyendo 28 mil de enfermería y 39 mil médicos especialistas.

Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario resaltó la construcción de 7 nuevos hospitales, lo que se suma a la adquisición de mobiliario y planes de construir otros 8 centros.

Zoé Robledo (especial)

Zoé Robledo pide notificar sobre medicamentos faltantes

Con respecto al abasto de medicamentos, Zoé Robledo dijo que el IMSS tiene un promedio de surtimiento del 94%, pero que es consciente de ese 6% que hace falta a los derechohabientes.

Por ello, mencionó que se han tomado medidas para que más personas puedan acceder a sus medicamentos, una de ellas consiste en informar la situación al al 5592 629069 o en http://recetacompleta.gob.mx.

En ese sitio, los derechohabientes tendrán que registrar su CURP, indicar el medicamento que les faltó y recibirán una solución en 36 horas o menos, según indicó Zoé Robledo.