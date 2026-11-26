Francisco Aguirre Cranz es el presidente del consejo de administración de Grupo Radio Centro.

Quién además es un empresario mexicano de la industria de la radiodifusión y los medios de comunicación, miembro de la tercera generación de la familia fundadora de Grupo Radio Centro (GRC).

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Francisco Aguirre Cranz.

¿Quién es Francisco Aguirre Cranz?

Francisco Aguirre Cranz, asumió oficialmente la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre de 2026 en sustitución de su padre, Francisco Aguirre Gómez.

Es hijo del empresario Francisco Aguirre Gómez y de la actriz y cantante estadounidense Emily Cranz (fallecida en 2025).

Es nieto de Francisco Aguirre Jiménez, fundador de Organización Radio Centro en 1952 y es hermano de Ximena Santaolalla.

¿Que edad tiene Francisco Aguirre Cranz?

Francisco Aguirre Cranz mantiene su vida personal alejada de los reflectores, por lo que se desconoce de manera pública cuál es su cumpleaños y por lo tanto su edad.

Aunque reportes corporativos y periodísticos sitúan su nacimiento en la década de 1970, por lo que este 2026, tendría alrededor de 51 años.

¿Quién es la pareja Francisco Aguirre Cranz?

Tampoco se conoce quién es la pareja de Francisco Aguirre Cranz debido a que mantiene su vida sentimental como privada.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Aguirre Cranz?

Al no tener una fecha de nacimiento pública no se puede determinar cuál es el signo zodiacal de Francisco Aguirre Cranz.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Aguirre Cranz?

No hay información pública de Francisco Aguirre Cranz que señale si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Francisco Aguirre Cranz?

No hay registros públicos del grado académico específico ni la institución de Francisco Aguirre Cranz en los perfiles ejecutivos difundidos por la emisora.

Mientras que en registros financieros previos a 2014 solo figuraba en el consejo bajo el perfil de inversionista privado.

¿En qué ha trabajado Francisco Aguirre Cranz?

Se sabe que desde el pasado 18 de noviembre de 2026, quedó al frente del órgano de gobierno de la radiodifusora, tras la renuncia de su padre, ante las acusaciones por abuso sexual por parte de Ximena Santaolalla, su hermana.

Pero desde el 2013, se integró formalmente como miembro del Consejo de Administración del consorcio.

Posteriormente pasó a ser vicepresidente Ejecutivo de Radio y Digital de 2020 al 2026, dónde asumió la operación directa de las emisoras y la estrategia digital del grupo en 2020, periodo en el que la empresa atravesó una reestructuración financiera, desinversión de frecuencias y consolidación de audiencias en la Ciudad de México con estaciones como Joya 93.7 FM y Alfa 91.3.