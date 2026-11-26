Vía redes sociales, Prakriti Malla volvió a sorprender con su caligrafía que muchos consideran la letra más bonita del mundo.

La escritura de la joven de 14 años, originaria de Nepal, ha sido reconocida internacionalmente por ser simétrica y precisa que hasta parece impresa por una computadora.

Su historia ha generado admiración en la actualidad porque ante el uso de la tecnología, ya son pocos quienes practican su caligrafía hasta perfeccionarla.

La historia de Prakriti Malla, la joven con la letra más bonita del mundo

El caso de Prakriti Malla, la joven con la letra más bonita del mundo, se viralizó en 2017.

Todo ocurrió por una tarea escolar que la joven presentó en la asignatura de inglés.

Prakriti se encontraba cursando el octavo grado en el Birendra Sainik Awasiya Mahavidyalaya de Nepal cuando su escritura se viralizó en redes sociales e internet por sus bellos trazos.

¿La letra más bonita del mundo? Prakriti Malla vuelve a sorprender con su caligrafía (Especial)

La admiración a la caligrafía de Prakriti llegó al grado de que muchos usuarios pidieron que su estilo fuera convertido en una tipo de fuente tipográfica digital.

En Nepal, desde el 2016 habían celebrado la letra de Prakriti Malla dándole un reconocimiento como la estudiante con la firma y caligrafía más destacada del país; no obstante, su fama llegaría internacional un año después.

Para diciembre de 2022, nuevamente su escritura llamó la atención al redactar una carta de felicitación a los líderes y al pueblo de Emiratos Árabes Unidos por el 51 aniversario de la fundación de su país.

Dicha misiva fue entregada a la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Nepal y fue reconocida de forma pública.