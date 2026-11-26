Luego de que Ximena Santaolalla denunció la violación que vivió por años a manos de su padrastro Francisco Aguirre Gómez, director de Grupo Radio Centro, la empresa de comunicación confirmó que este renunció hace menos de diez días.

Actualmente, Grupo Radio Centro es encabezado por Francisco Aguirre Cranz, hijo de Francisco Aguirre y hermanastro de Ximena Santaolalla.

Francisco Aguirre Gómez renunció a Radio Centro antes de la denuncia de Ximena Santaolalla

La escritora Ximena Santaolalla reveló que su novela “Un jardín al fondo de la noche” está basada en su propia historia de violación a manos de su padrastro Francisco Aguirre Gómez.

Sumado a las atrocidades que Santaolalla narró como que su madre, Adriana Abdó, sabía de los abusos de su padrastro y las omisiones de la autoridad en Francia, en donde decidió denunciar, el caso ha desatado cuestionamientos sobre el directivo de Radio Centro.

Sin embargo, en un comunicado, la empresa de comunicación dijo que se mantendrían al margen de la denuncia hecha a Francisco Aguirre Gómez, quien además renunció a la Presidencia del Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026, apenas, siete días antes de la denuncia de Ximena Santaolalla.

Comunicado de Radio Centro sobre denuncia de Ximena Santaolalla a Francisco Aguirre. (@RadioCentroMX)

Grupo Radio Centro aseguró que aunque tiene “respeto y solidaridad” por las víctimas de “cualquier forma de violencia o abuso sexual”, la empresa se mantiene lejana debido a que los hechos narrados ocurrieron en el ámbito personal del exdirector, más no en la empresa.

“Por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”. Comunicado de Grupo Radio Centro.

Por otra parte, se informó que Radio Centro actualmente está dirigido por Francisco Aguirre Cranz, hijo de de la primera esposa de Francisco Aguirre Gómez, cuyo nombre era Emily Cranz.