El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) acompañará este miércoles 14 de octubre la consulta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la que las personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidirán sobre la revisión salarial aprobada por el Congreso Nacional del sindicato.

La jornada se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, con el propósito de garantizar que las y los trabajadores puedan expresar su decisión con transparencia y certeza, de acuerdo con los principios de democracia y libertad sindical establecidos en la legislación laboral.

CFCRL acompañará consulta salarial del sindicato del IMSS

El acompañamiento del CFCRL se llevará a cabo en el marco de sus atribuciones en materia de democracia y libertad sindical.

La intervención busca contribuir a que la consulta se desarrolle con respeto a la voluntad de las personas trabajadoras y sin interferencias en su decisión.

El ejercicio permitirá que quienes laboran en el IMSS se pronuncien sobre la revisión salarial avalada por el Congreso Nacional del SNTSS, mediante un procedimiento que contempla el voto individual y secreto.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reiteró que la democracia y la libertad sindical se sustentan en el derecho de las personas trabajadoras a participar en las decisiones relacionadas con sus condiciones laborales.

Por ello, el organismo acompañará la jornada del 14 de octubre con el objetivo de contribuir a un proceso transparente, en el que las y los trabajadores puedan manifestar libremente su voluntad sobre la revisión salarial.