El Partido del Trabajo (PT) advirtió que no permitirá ser tratado “como perros” dentro de la coalición con Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Benjamín Robles, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, señaló que su partido tiene derecho a encabezar candidaturas en varios estados y criticó que Morena busque imponer únicamente a sus perfiles.

El PT también planteará modificaciones al formato de encuestas internas, pues considera que éstas favorecen a Morena y relegan a los aliados de la coalición.

“No podemos ir como perros de rancho”, asegura PT sobre alianza con Morena en elecciones 2027

De acuerdo con Benjamín Robles, el PT tiene la capacidad y el derecho de encabezar candidaturas a gubernaturas de los 17 estados que se elegirán en 2027.

Asimismo, resaltó para La Jornada que Morena no puede considerar que el PT vaya “otra vez como perros de rancho” y reiteró que tienen perfiles muy bien posicionado en estados como:

Zacatecas

Baja California Sur

Baja California

Tlaxcala

“Yo soy de la opinión de que no podemos ir otra vez como perros de rancho. O sea, que a los pleitos ahí los mandan y a las fiestas nos amarran. Nosotros tenemos derecho a encabezar candidaturas y hablo de las 17” Benjamín Robles, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT

Asimismo, resaltó que no “no ve correcto” que el PT esté viendo cómo designan sólo a candidatos de Morena como candidatos a gobernadores cuando su partido tiene “cuadros muy posicionados”.

PT va por modificación a encuesta de Morena para asignar candidatos en las elecciones 2027

Por otra parte, Benjamín Robles señaló que el PT podría solicitar ajustes al formato de las encuestas que se aplicaron anteriormente para la asignación de los candidatos.

De acuerdo con el integrante de la Comisión Coordinador Nacional del PT se debe modificar el formato aplicado a la coalición en las elecciones recientes a las del 2027.

Esto ya que una de las preguntas es “¿quién crees que debe ser el candidato de Morena?”, a pesar de que se incluyen aspirantes de los partidos aliados.

Además, señaló que en los procesos anteriores se les pidió “sacrificarse” por la unidad, hecho que aceptó personalmente en Oaxaca a pesar de que “no hay nadie que le gane una encuesta”.

Sin embargo, ya pasada la primera etapa de la Cuarta Transformación no ve correcto que el PT llegue a otras elecciones sin candidaturas.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.