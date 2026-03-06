Carolina Rangel, secretaria general de Morena, aseguró que la coalición con el PT y el PVEM se mantendrá para las elecciones 2027, a pesar de las tensiones generadas por la discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un encuentro con medios de comunicación, Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confirmó que el partido mantendrá su alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a las elecciones de 2027.

La dirigente morenista hizo esta declaración pese a la polémica entre los partidos aliados tras la negativa de algunos legisladores a respaldar la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Particularmente por la propuesta de eliminar las listas de representación proporcional, conocidas como plurinominales.

A pesar de estas diferencias, Morena sostiene que acudirá en coalición con sus aliados, al considerar que la oposición enfrenta dificultades para consolidar una alianza rumbo a los próximos comicios.

Cabe recordar que en las elecciones de 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, además de diputaciones y ayuntamientos en distintas entidades del país.

Morena busca mantener mayoría con PT y PVEM en elecciones 2027

Carolina Rangel reiteró que Morena y sus aliados buscarán ganar las 17 gubernaturas que estarán en juego en los comicios de 2027 como parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

Además, subrayó que en el ámbito legislativo aún quedan pendientes diversas reformas y programas gubernamentales, por lo que consideró fundamental mantener la mayoría junto con los partidos aliados.

“El proceso de 2027 es un proceso donde están en juego 17 gubernaturas y las vamos a ganar. Necesitamos también de nuestros partidos aliados para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y mantener la mayoría legislativa” Carolina Rangel, secretaria general de Morena

La secretaria general de Morena, Carolina Rangel, afirmó que una reforma no está por encima del proyecto de nación.



Por lo anterior, dijo que la alianza electoral con el PT y el Partido Verde se mantendrá rumbo a las elecciones de 2027.



Sobre la discusión de la Reforma…

La secretaria general de Morena insistió en que, aunque existan diferencias entre los partidos, la coalición “Sigamos Haciendo Historia” continuará integrada por Morena, el PT y el PVEM.

“Los compañeros del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Morena tenemos diferentes maneras de pensar. No es un pensamiento único. Al final se necesita esta diversidad de pensamiento y vamos sí o sí en coalición” Carolina Rangel, secretaria general de Morena

Incluso, adelantó que buscarán repetir esquemas de alianza amplios, similares a los que se han aplicado en otros procesos electorales.

Morena descarta traición del PT y PVEM a la Cuarta Transformación

Por otra parte, Carolina Rangel rechazó que el PT y el PVEM estén traicionando al proyecto de la Cuarta Transformación por no respaldar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigente morenista afirmó que, más allá de las diferencias en una votación legislativa, el proyecto político que comparten los partidos aliados es más amplio.