Claudia Sheinbaum compartió que Citllalli Hernández renunció a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena.

“Ayer Citlalli (Hernández) me entregó su renuncia a la Secretaría de Mujeres, me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta resaltó que considera a la ex secretaria como una mujer excepcional que podrá brindar el apoyo necesario que Morena le ha solicitado.

Asimismo, recordó que en 2024 fue una pieza clave para la coordinación del proceso de alianzas y señaló que podría recibir un nombramiento especial en el partido para esta actividad.

Citlalli Hernandez renuncia a Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena en elecciones 2027

Claudia Sheinbaum compartió que la renuncia de Citlalli Hernandez a la Secretaría de las Mujeres se debe a la solicitud de Morena para que sea un apoyo en la coordinación de alianzas.

De acuerdo con la presidenta, fue Luisa María Alcalde quien solicitó el apoyo a Citlalli Hernández debido a su experiencia en la coordinación de alianzas en las elecciones 2024.

En este sentido, Claudia Sheinbaum calificó a Citlalli como una mujer excepcional que podrá apoyar rumbo a las elecciones 2027.

“Ella ayudó en el 24 a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María (Alcalde) le pidió que si podía ayudarle en este tema, creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas. Yo de Citlali, pues es excepcional, tengo la mejor opinión siempre” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destaca trabajo de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo y compromiso de Citlalli Hernandez al frente de la Secretaría de las Mujeres y compartió que “casi se va de espaldas” cuando le entregó la renuncia.

“Es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora… Cuando me dijo ‘quiero entregarle mi renuncia’ casi me voy de espaldas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, destacó que la ex secretaria expresó su intención de apoyar a Morena en el proceso previo a las elecciones 2027 por lo que decidió aceptar su renuncia.

Claudia Sheinbaum calificó a Citlalli Hernández como “una joven brillante, trabajadora” que durante año y medio logró: