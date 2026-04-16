Citlalli Hernández confirmó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena rumbo a las elecciones 2027.

La ex secretaria reiteró que se trató de una decisión que tomó tras una invitación del partido y agradeció el respaldo que recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, aclaró que su salida no alterará el trabajo de la Secretaría de las Mujeres, institución que “seguirá haciendo posible el tiempo de mujeres”

“A todas las mujeres de México les digo: sepan que ninguna está sola y que la Secretaría de las Mujeres es más que una persona” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández agradece el honor de dirigir la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el honor de dirigir la Secretaría de las Mujeres y poder servir al país y a la transformación.

“Mi total agradecimiento a la presidenta por el más grande honor que he tenido en mi vida de encabezar la primera Secretaría de las Mujeres en la historia y servir a mi país” Citlalli Hernández

Asimismo, la ahora exfuncionaria aseguró que la Secretaría de las Mujeres continuará con su labor a favor de las mujeres sin importar su salida porque es “más que una persona”.

“A todas las mujeres de México les digo: sepan que ninguna está sola y que la Secretaría de las @mujeresgobmx es más que una persona, seguirá haciendo posible el tiempo de mujeres y continuando con lo iniciado” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández confirma renuncia a la Secretaría de las Mujeres (Citlalli Hernández/ X)

La ex secretaria señaló que dirigir la Secretaría de las Mujeres ha sido el mayor honor de su vida y agradeció a las mujeres con las que trabajó durante su gestión.

Sin embargo, destacó que, en su convicción por servir al país y a la transformación, tiene que priorizar “en encargo por encima del cargo”

Citlalli Hernández anuncia incorporación a Morena tras salida de Secretaría de las Mujeres

Por otra parte, Citlalli Hernández anunció su incorporación a Morena para apoyar en el proceso electoral de 2027 por invitación de su dirigente nacional, Luisa Alcalde.

“Dejo el encargo de la Secretaría de las @mujeresgobmx para aceptar la invitación del<a href="https://x.com/PartidoMorenaMx" rel=""> </a>@PartidoMorenaMx y acompañar el proceso electoral del 2027… Siempre mi convicción ha sido servir al pueblo de México y a la transformación, priorizando el encargo por encima del cargo.” Citlalli Hernández

La funcionaria informó que la decisión la tomó tras la invitación directa del partido, por lo que se suma al trabajo previo a las elecciones 2027.