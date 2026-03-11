Luego de que la reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, pidió fortalecer la alianza con Morena rumbo a las elecciones 2027.

“No hay operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamiento y pueda haber diálogo entre las dirigencias para caminar juntos en la ruta del 2027″ Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado

En entrevista para medios, el legislador negó que sea necesaria una “operación cicatriz” con Morena pese a que el Partido Verde votó en contra de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Manuel Velasco fue enfático al externar que es necesario un diálogo entre las dirigencias aliadas de Morena, PVEM y PT, a fin de seguir juntas en el próximo periodo electoral del 2027.

Manuel Velasco llama a dialogo entre Morena, PVEM y PT con Secretaria de Gobernación

En medio de las diferencias por no respaldar la reforma electoral, el legislador del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que no necesario realizar una operación cicatriz, pero sí urgió al diálogo con Morena.

En ese sentido, dijo que el diálogo entre las dirigencias de los partidos de Morena, PVEM y PT debe ser a la brevedad, a través de la titular de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“El diálogo debería ser con ella. Yo he tenido comunicación prácticamente permanente con la secretaria de Gobernación” Manuel Velasco

Sobre el Plan B que estaría preparando Claudia Sheinbaum tras el rechazo a la reforma electoral, Manuel Velasco reconoció que no conoce su contenido.

Aun así, anticipó que lo más relevante del Plan B será posiblemente el establecimiento de la fecha para la revocación de mandato del Ejecutivo.

Manuel Velasco dijo que, de ser el caso, entonces es seguro que Morena contará con el voto del Partido Verde para aprobar la revocación de mandato.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.