La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó admitir solicitudes presentadas por el PRI y el PAN contra promocionales del PT y Morena difundidos en el estado de Coahuila.

Puntualmente se trata de dos solicitudes de medidas cautelares interpuestas por el PRI y el PAN, quienes acusaron al PT y Morena de una presunta difusión de propaganda ilegal vinculada al Proceso Electoral Local 2026.

declaró improcedente ordenar el retiro de 16 promocionales de radio y televisión pertenecientes al Partido del Trabajo (PT) y a Morena en el estado de Coahuila. Esta determinación se dio en respuesta a