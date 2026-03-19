El senador Raúl Morón confirmó a los medios que buscará la gubernatura del estado de Michoacán en 2027, por lo que tiene la intención de participar en el proceso interno de Morena.

Pese a su interés, Raúl Morón aclaró que la decisión final será de la ciudadanía, pues los candidatos de Morena a la gubernatura de Michoacán en 2027 se someterán a una encuesta.

Senador Raúl Morón buscará gubernatura de Michoacán en 2027 con Morena

Raúl Morón, senador de Morena, anunció que buscará participar en el proceso interno del partido para postularse como candidato a gobernador de Michoacán en las elecciones de 2027.

El senador Raúl Morón (Cuartoscuro)

Ante los medios, Raúl Morón reconoció su interés en competir por la gubernatura, pero indicó que respetará los tiempos y reglas establecidos por el Consejo Nacional de Morena.

Sobre lo pasado en 2021, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló su candidatura, Raúl Morón rechazó que exista una “deuda política”, por lo que el resultado dependerá de la percepción ciudadana.

Respecto a los diversos perfiles que han manifestado su interés para la gubernatura de Michoacán en 2027, Raúl Morón afirmó que cualquier persona tiene el derecho a aspirar el cargo.

Raúl Morón en la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx del mes de febrero identifica que dentro de las filas de Morena, Carlos Torres Piña se posiciona en el primer lugar con un 18.3% de la preferencia ciudadana. Le sigue el senador Raúl Morón Orozco con un 11.9%.

En niveles considerablemente más bajos se encuentran Fabiola Alanís Sámano (3.8%), Gladyz Butanda Macías (3.7%) y Gabriela Desireé Molina Aguilar (2.7%).

No obstante, destaca que el 32.9% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles mencionados, mientras que un 19.7% aún no define su postura.