Luisa Alcalde descartó una ruptura con el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027, pese a las diferencias en torno a la revocación de mandato incluida en el Plan B de la reforma electoral.

“Es importante sostener esta alianza y poder en 2027 ir juntos, en la siguiente contienda electoral” Luisa Alcalde, dirigente de Morena

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, destacó que desde 2018 ambas fuerzas han aprobado 28 reformas constitucionales y 150 leyes, como pensiones y becas.

Subrayó que la alianza Morena-PT no es de pensamiento único y que la discusión sobre temas como plurinominales y financiamiento a partidos sigue abierta.

Luisa Alcalde descarta ruptura y recuerda trabajo conjunto entre Morena y Partido del Trabajo

Luisa Alcalde respondió que ha sido más lo que han hecho Morena y el Partido del Trabajo juntos desde 2018 que este episodio en el que no coincidieron.

Detalló que en estos ocho años han aprobado 28 reformas constitucionales y 150 leyes, algunas de esas reformas son las pensiones de adultos mayores, becas, apoyos a personas con discapacidad, entre otros.

La dirigente aclaró a “quienes se frotan las manos para ver ruptura” previo a las elecciones 2027 que en la Cuarta Transformación no son un movimiento de pensamiento único.

Luisa Alcalde: revocación de mandato no es una derrota; no hay pensamiento único

Al destacar que no solo son una alianza electoral sino una alianza que se ha mantenido en el Congreso, la dirigente de Morena también acotó que no son un movimiento de pensamiento único.

“Ellos no acompañaron esa parte de la propuesta… no somos un movimiento de pensamiento único, no tuvimos coincidencia en este caso, tanto como en la primera propuesta con en el caso de la revocación de mandato…” Luisa Alcalde, dirigente de Morena

Aclaró que el tema de revocación de mandato, incluido en la reciente reforma electoral, no es una derrota para Morena sino suma a la discusión pública de los temas que se seguirán debatiendo en el futuro y no están agotados como:

Plurinominales

Elecciones menos costosas

Menos recursos a partidos

Otros

Además, asegura que el tema de combate a los excesos sigue presente como una demanda del pueblo.