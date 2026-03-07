El Consejo Nacional de Morena se reunió este sábado 7 de marzo para definir los lineamientos que se seguirán en la selección de los candidatos para las próximas elecciones de 2027.

Morena iniciará el próximo 22 de junio de 2026 el registro para los aspirantes a coordinadores, que después se transformarán en candidatos a gobernadores.

“No hay cargos sino encargos”, afirma Morena en su Consejo Nacional (Morena)

Estos son los lineamientos de Morena para las elecciones de 2027

Morena prepara su estrategia para las elecciones de 2027, y acordó que la selección de candidaturas no se limitará a la popularidad, sino que se basará en una evaluación integral.

Entre los lineamientos de selección de candidaturas para los 17 coordinadores y los aspirantes a diputaciones federales se encuentran los siguientes:

Evaluación integral: Se evaluará la competitividad electoral, la trayectoria, la congruencia y el desempeño ético

Compromiso firme con el proyecto de transformación: Los aspirantes deben entender que en el movimiento no se buscan “cargos”, sino “encargos” para servir al pueblo

Austeridad republicana: Los aspirantes deben mantener la austeridad republicana, alejándose de la ambición personal y el oportunismo

Ética: Mantener una buena imagen y no denigrar a los miembros del movimiento, así como honrar los principios del Morena

Formación política: Se enfatiza que la formación es indispensable para que el movimiento perdure, promoviendo que los cuadros sean conscientes de la historia y los principios de Morena.

Incorporaciones externas: Para perfiles provenientes de otros partidos, se requiere honestidad, convicciones y buena fama pública, además de pasar por la revisión de un comité de evaluación de incorporaciones

Durante la sesión del consejo, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, destacó el aumento de afiliación de militantes y la creación de comités en casi todas las secciones electorales de México.

Cabe mencionar que uno de los temas durante la sesión fue reiterar el respaldo de Morena a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que será votada por los diputados el miércoles.