Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, participó en la 89 Convención Bancaria y, desde el escenario, dio un par de consejos a México de frente a la negociación del T-MEC.

Durante su participación, Justin Trudeau reiteró la importancia de mantener y fortalecer el bloque económico y comercial de América del Norte para hacer frente a regiones como Asia.

Justin Trudeau aconseja a México postura firme y paciencia ante negociación del T-MEC

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció diversos consejos ante el T-MEC, que priorizan la estabilidad económica de América del Norte y las estrategias de negociación comercial.

T-MEC (Yazmín Beancourt/SDPnoticias.com)

Justin Trudeau destacó que el diálogo entre las tres naciones debe enfocarse en la modernización del T-MEC y no tanto en la renegociación, de manera que se mantenga la unidad trilateral.

Asimismo, Justin Trudeau aconsejó a México no tener miedo a mostrar una “postura firme” ante Estados Unidos, cuyo gobierno no estaría demostrando la mayor seguridad y confianza a los aliados.

El canadiense recomendó a México “no sobre reaccionar a cualquier propuestita” o ante una falta de acuerdo, pues en este tipo de negociaciones “la paciencia es importante”.

Instó a México, Estados Unidos y Canadá a enfocarse como una región donde los socios busquen beneficios mutuos y se mantengan interconectados, y no se excluyan otros mercados e inversiones.

Trudeau destacó que el motor más importante de la economía es la gente, no los negocios. Por ello, aconsejó “invertir en la gente” y brindarles tranquilidad sobre su futuro para “contrarrestar la ansiedad” en tiempos de incertidumbre.