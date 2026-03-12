Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, dio a conocer que la dependencia de insumos de Asia será el tema que abrirá el debate en la primera ronda de revisiones del T-MEC.

“El primer tema es cómo vamos a reducir de manera conjunta la dependencia, sobre todo en algunos sectores de la economía muy elevada de nuestros países de la región, respecto a otros países, de Asia en particular” Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía

En la primera ronda de negociaciones bilaterales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pactada para el 16 de marzo en Washington D.C., se abordarán tres temas puntuales:

Reducir la dependencia de insumos provenientes principalmente de Asia Fortalecer los candados en las reglas de origen Mejorar la seguridad de las cadenas de suministro regionales

Ebrard confirma que el T-MEC sigue vigente (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

T-MEC abrirá con discusión por dependencia de insumos de Asia

Al salir de una reunión con empresarios textileros en Puebla, Marcelo Ebrard explicó que, en la primera reunión por el T-MEC —que será sólo con Estados Unidos— el tema central será la dependencia de insumos de Asia.

Ambos países buscarían discutir condiciones para disminuir la elevada dependencia que tienen México, Canadá y Estados Unidos en cuanto a insumos provenientes de países que no forman parte de la región, en especial Asia.

Marcelo Ebrard destacó que este tema en particular es relevante para el T-MEC, pues la discusión comercial ya no gira principalmente en torno al déficit comercial entre México y Estados Unidos, sino a fortalecer la producción dentro de la región.

“Hoy, el primer tema es cómo reemplazamos, o dicho de otra manera, cómo trabajamos juntos para producir más en América del Norte, en lugar de importarlo” Marcelo Ebrard, secretario de Economia

Más temas a revisar en el T-MEC

El segundo tema a tratar en la primera reunión del T-MEC serán las reglas de origen, que determinan dónde se produce un bien y si puede acceder a los beneficios arancelarios; de este modo, el origen de los productos tendrá mayor peso que su precio.

Finalmente, el tercer tema de la revisión del T-MEC será la seguridad de las cadenas de suministro, un asunto que ha ganado relevancia por la volatilidad geopolítica y los riesgos para el suministro global de insumos estratégicos.