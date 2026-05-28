José Medina Mora aseguró que la revisión del T-MEC podría extenderse más allá de las elecciones intermedias en Estados Unidos sin afectar las inversiones en México.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que el T-MEC cuenta con mecanismos que garantizan su vigencia y estabilidad, incluso si no se alcanzan consensos inmediatos entre los países involucrados.

Con ello, el sector privado mantiene confianza en la continuidad del acuerdo, respaldada por la llegada de 23 mil millones de dólares en inversión extranjera.

Sector privado mantiene confianza durante revisión del T-MEC

Medina Mora afirmó que el acuerdo comercial contempla mecanismos para extender su vigencia, incluso si los gobiernos participantes no alcanzan consensos inmediatos sobre modificaciones planteadas actualmente.

El representante empresarial recordó que el tratado establece revisiones periódicas cada seis años, permitiendo ampliar su duración hasta 16 años mediante acuerdos entre los países involucrados.

Asociaciones estadounidenses firman a favor de continuar el T-MEC (Moisés Pablo / Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

También explicó que, si no existe consenso total durante las negociaciones, el mecanismo comercial continuará vigente durante 10 años adicionales con revisiones anuales posteriores.

El dirigente reconoció que anteriormente algunas inversiones se detenían por incertidumbre relacionada con el tratado, aunque actualmente existe mayor claridad respecto a su continuidad regional.

Según Medina Mora, durante el primer trimestre ingresaron 23 mil millones de dólares en inversión extranjera, reflejando confianza empresarial pese al contexto económico internacional actual.

El presidente del CCE informó que ya inició la primera ronda de diálogo entre empresarios, legisladores y funcionarios de México y Estados Unidos sobre la revisión comercial.

Finalmente, adelantó que las próximas mesas de negociación del T-MEC se realizarán durante junio en Washington y posteriormente en julio dentro de Ciudad de México.