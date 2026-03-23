Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, advirtió que existe un 40% de probabilidad de que el T-MEC derive en un acuerdo bilateral, condicionado por la atención que Estados Unidos mantiene en la guerra contra Irán.

“Creemos que ante la coyuntura actual (en Irán), sí reduce la factibilidad de que se convirtiera en un tratado bilateral, no lo descartamos en absoluto… la administración Trump está muy enfocada en lo que esta sucediendo en Medio Oriente… eso hace que esta negociación continúe a través de USTR, de otros mecanismos… nosotros vemos una probabilidad del 40 por ciento que si se diera un tratado bilateral pero en realidad creemos que en gran medida continuará un tratado trilateral…” Larry Rubin. Presidente de The American Society of Mexico

Aunque esa posibilidad ha disminuido en los últimos meses, Larry Rubin señaló que lo ideal sería conservar el tratado trilateral.

También pidió certeza jurídica para la inversión de empresas estadounidenses en México y apertura de la industria petrolera, destacando que la relación más importante para Estados Unidos es con México.

Larry Rubin: En el inicio de 2026 era menos probable que siguiera el T-MEC

Larry Rubin señaló que ese porcentaje de probabilidad ha venido cambiando en los últimos meses y que previamente era mayor la posibilidad de que se convirtiera en tratado bilateral.

“A inicios de año lo veíamos menos factible como tratado trilateral” Larry Rubin. Presidente de The American Society of Mexico

The American Society of Mexico: La relación más importante de Estados Unidos es con México

Para The American Society of Mexico lo ideal sería que el T-MEC continúe de manera trilateral, no obstante, reconoció que la relación más importante es la de México con Estados Unidos.

“Nosotros creemos que trilateral es mejor aunque el comercio mayoritario sea de Estados Unidos y México” Larry Rubin. Presidente de The American Society of Mexico

Si ese fuera el caso, seguiría conviniendo a clientes y proveedores de los dos países, aseguró el representante de la organización que congrega a sociedad y empresas estadounidenses en México.

Empresas de Estados Unidos piden a México certeza jurídica y apertura de su industria petrolera

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, pidió que se garantice certidumbre jurídica para la inversión de empresas de Estados Unidos en México, ademas de la seguridad.

Otra de sus peticiones es que México abra su industria petrolera ya que no ha habido inversión privada y aseguró que México la necesita.