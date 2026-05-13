México y la Unión Europea (UE) modernizarán su relación comercial al pactar arancel cero para productos del campo.

De esta manera, la UE eliminará impuestos a los productos del sector agroalimentario mexicano, así lo informó la Secretaría de Economía.

México y la UE pactan eliminar aranceles para productos del campo

Se espera que la próxima semana, México y la Unión Europea firmen dos acuerdos fundamentales para sus relaciones, entre ellos el Acuerdo Comercial Interino (ACI).

Campo (Isabel Mateos Hinojosa)

Antes de la firma, ya se había pactado arancel cero para productos del campo de manera inmediata.

Este acuerdo permitirá que productos nacionales como miel, frutas y hortalizas accedan de forma preferencial a un mercado de 450 millones de personas.

El pacto también contempla la protección legal de productos con denominación de origen y la implementación de herramientas para la digitalización de trámites aduaneros.

De esta manera no solo se beneficia al campo tradicional, sino que también se impulsa el comercio digital y la facilitación aduanera mediante nuevas tecnologías.

Las empresas podrán realizar trámites digitales, reduciendo costos logísticos y tiempos de espera, lo que genera una ventaja frente a otros mercados.

Con estas medidas, el gobierno de México proyecta un crecimiento del 50% en las exportaciones hacia Europa para el año 2030.

Además, se busca fortalecer la inversión extranjera y diversificar los destinos comerciales de México más allá de Norteamérica.

Esto es lo que establece el Acuerdo Comercial Interino que será firmado entre México y la UE

El Acuerdo Comercial Interino (ACI) será firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Su principal característica es que entrará en vigor de manera inmediata, permitiendo que las empresas y agricultores mexicanos accedan al mercado europeo de 450 millones de personas prácticamente sin pagar aranceles.

Productos como el plátano, miel, azúcar, espárragos, tomates en conserva y limón entrarán a Europa sin aranceles o en mejores condiciones.

Además, productos icónicos como el Café Chiapas, el Chile Habanero de Yucatán y la Vainilla de Papantla contarán con protección legal contra imitaciones en toda la UE.

Mientras que las manufacturas mexicanas como autopartes y automotriz continuarán entrando sin aranceles a 27 países europeos.

La Secretaría de Economía señaló que con la actualización de las reglas de origen se impulsará a sectores como el químico, farmacéutico, eléctrico, cosméticos, plásticos, entre otros.

El acuerdo también cuenta un nuevo mecanismo para resolver disputas comerciales, simplifica trámites aduaneros y reduce el papeleo, para que empresas mexicanas exporten con mayor seguridad, rapidez y certeza jurídica.