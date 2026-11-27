El Presupuesto de Egresos 2027 se publicó este viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con un gasto superior a los 10 billones de pesos.
De acuerdo con la publicación, se destinarán recursos de manera importante para rubros como la seguridad pública, educación, salud e infraestructura.
Asimismo, se fijaron normas de austeridad y disciplina presupuestaria, así como límites a las remuneraciones para los servidores públicos.
Gasto en Presupuesto de Egresos 2027 supera los 10 billones de pesos
El Presupuesto de Egreso 2027 publicado en el DOF este 27 de noviembre contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos.
Así como un déficit presupuestario de 1 billón 358 mil 588 millones 800 mil pesos mexicanos para el ejercicio fiscal 2027.
Entre los rubros de gastos netos con mayor proporción de erogaciones se encuentran:
- Deuda Pública 1 billón 306 mil 35 millones 553 mil 360 pesos
- Secretaría de Bienestar: 697 mil 106 millones 307 mil 155 pesos
- Secretaría de Educación Pública: 580 mil 249 millones 919 mil 630 pesos
- Servicios de Salud del IMSS-Bienestar: 193 mil 987 millones 199 mil 999 pesos
- Defensa Nacional: 185 mil 706 millones 134 mil 34 pesos
- Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: 167 mil 774 millones 836 mil 4 pesos
- Energía: 85mil 634 millones 169 mil 732 pesos
- Marina: 81 mil 223 millones 355 mil 715 pesos
- Seguridad y Protección Ciudadana: 64 mil 486 millones 913 mil 477 pesos
Por otra parte, se asignó un presupuesto de gasto programable para empresas del estado de 1 billón 253 mil 878 millones 258 mil 481 pesos, de los cuales:
- Petróleos Mexicanos (PEMEX): 527 mil 121 millones 932 mil 415 pesos
- Comisión Federal de Electricidad (CFE): 523 mil 747 millones 874 mil 551 pesos
Por otra parte, se tiene contemplado un costo financiero en Pemex de 151 mil 540 millones 768 mil 821 pesos, mientras que para la CFE será de 51 mil 467 millones 682 mil 694 pesos mexicanos.
Presupuesto de Egresos 2027 contempla lineamientos de austeridad y control de gastos
Por otra parte, el Presupuesto de Egreso 2027 contempla varios lineamientos en materia de austeridad y control de gastos.
Se trata de:
- Prohibición de la creación de plazas ordinarias, salvo las previstas en el Decreto, por reformas legales o para atender contingencias/servicios de salud
- Las adquisiciones y arrendamientos deberán realizarse preferentemente de forma consolidada para obtener las mejores condiciones económicas para el Estado.
- Los recursos de subejercicios no subsanados y los ahorros por disciplina presupuestaria deben reasignarse prioritariamente a programas sociales e inversión en infraestructura
- Ningún servidor público podrá percibir prestaciones extraordinarias no reguladas
- La remuneración ordinaria líquida mensual neta para la titular de la Presidencia de la República queda establecida en 134 mil 239 pesos