El Presupuesto de Egresos 2027 se publicó este viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con un gasto superior a los 10 billones de pesos.

De acuerdo con la publicación, se destinarán recursos de manera importante para rubros como la seguridad pública, educación, salud e infraestructura.

Asimismo, se fijaron normas de austeridad y disciplina presupuestaria, así como límites a las remuneraciones para los servidores públicos.

Gasto en Presupuesto de Egresos 2027 supera los 10 billones de pesos

El Presupuesto de Egreso 2027 publicado en el DOF este 27 de noviembre contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos.

Así como un déficit presupuestario de 1 billón 358 mil 588 millones 800 mil pesos mexicanos para el ejercicio fiscal 2027.

Entre los rubros de gastos netos con mayor proporción de erogaciones se encuentran:

Por otra parte, se asignó un presupuesto de gasto programable para empresas del estado de 1 billón 253 mil 878 millones 258 mil 481 pesos, de los cuales:

Petróleos Mexicanos (PEMEX): 527 mil 121 millones 932 mil 415 pesos

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 523 mil 747 millones 874 mil 551 pesos

Por otra parte, se tiene contemplado un costo financiero en Pemex de 151 mil 540 millones 768 mil 821 pesos, mientras que para la CFE será de 51 mil 467 millones 682 mil 694 pesos mexicanos.

Presupuesto de Egresos 2027 contempla lineamientos de austeridad y control de gastos

Por otra parte, el Presupuesto de Egreso 2027 contempla varios lineamientos en materia de austeridad y control de gastos.

Se trata de: