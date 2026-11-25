La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los comentarios del exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, sobre el manejo de las finanzas públicas y la incorporación de los programas sociales al presupuesto federal, en el contexto del análisis del Paquete Económico 2027.

Durante su conferencia mañanera del miércoles 25 de noviembre de 2026, la mandataria federal resaltó la trayectoria profesional del exfuncionario y consideró que sus declaraciones reconocen los esfuerzos de su administración en materia económica.

“Vale la pena escuchar a una persona como José Antonio Meade, que es un economista reconocido y que está reconociendo los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de México y nuestra política económica” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué dijo José Antonio Meade sobre la Secretaría de Hacienda?

Por su parte, el exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) participó en un foro organizado en la Universidad Panamericana, donde analizó la situación de las finanzas públicas de México.

Durante su intervención, José Antonio Meade abordó el desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el manejo de la deuda pública y la percepción financiera del país ante los mercados internacionales.

Respecto a la estructura del gasto público, el economista señaló que la incorporación de los programas sociales al presupuesto federal representa una transformación en la política pública.

A este escenario se suman las presiones del sistema pensionario y el costo financiero de la deuda contratada.

Sobre estos desafíos fiscales, Meade afirmó que “el cambio fue bien importante y que la Secretaría de Hacienda ha hecho un buen trabajo y ha sido muy responsable en ver cómo lo acomoda”.

No obstante, advirtió que mantener el equilibrio entre estos compromisos representa un reto permanente para las finanzas públicas.

Continúa el análisis del Paquete Económico 2027

Las declaraciones de José Antonio Meade y la reacción de Claudia Sheinbaum se producen en el contexto del análisis del Paquete Económico 2027, instrumento que establece los criterios generales de política económica, las estimaciones de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este escenario, el Gobierno de México busca mantener los recursos destinados a los programas sociales y los proyectos de infraestructura, mientras enfrenta compromisos relacionados con el gasto público, las obligaciones de deuda y el déficit fiscal.

Estos factores forman parte de los elementos que analistas y especialistas financieros observan para evaluar la estabilidad de las finanzas públicas y las perspectivas económicas del país.